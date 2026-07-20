Bizarre beelden tonen megablunder van Argentijn bij winnende WK-goal Spanje

Aan de winnende goal van in de WK-finale tussen Spanje en Argentinië (1-0) ging een grote fout vooraf van . De invaller van de Argentijnen verloor de matchwinner op knullige wijze uit het oog, omdat hij tijdens de aanval aan zijn schoen zat te frunniken.

Spanje kwam zondagavond pas na 106 minuten op voorsprong, toen invaller Torres de bal vogelvrij achter Emiliano Martínez wist te schieten. De Spanjaard was attent nadat Nico Williams een voorzet van Pedro Porro uitstekend terugkopte richting de aanvaller van FC Barcelona.

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Zonder dat het direct opviel, speelde Simeone – de zoon van trainer Diego Simeone – een cruciale rol bij de winnende treffer. Op beelden die na de finale rondgaan, is te zien hoe de vleugelspeler Torres volledig vrijlaat, omdat hij rustig met zijn schoen bezig is. Mede daardoor kon de Spanjaard de bal vervolgens vogelvrij binnenschieten.