Estavana Polman heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de verstandhouding tussen Rafael van der Vaart en Sylvie Meis. De voormalig voetballer vertelt tegenover Story dat zijn huidige vriendin ervoor heeft gezorgd dat de onderlinge relatie met zijn ex-vrouw sterk is verbeterd.

De relatie tussen Van der Vaart en Meis kende na hun breuk begin 2013 een moeilijke periode. Na een huwelijk van ruim zeven jaar gingen de twee uit elkaar. Kort na de scheiding ontstond er opnieuw spanning toen Van der Vaart een relatie kreeg met Sabia Boulahrouz, destijds een goede vriendin van Meis. De situatie zorgde destijds voor veel aandacht in de media.

Polman zorgt voor betere band tussen Van der Vaart en Meis

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Volgens Van der Vaart is die periode inmiddels volledig achter de rug. In de nieuwste editie van Story vertelt hij dat Polman een grote bijdrage heeft geleverd aan het herstellen van de verhoudingen.

"Zij heeft ervoor gezorgd dat er een hechter contact met Sylvie is ontstaan", aldus Van der Vaart. Volgens de voormalig international komt dat mede door de goede band die Polman heeft opgebouwd met Damián, de zoon die hij samen met Meis kreeg.

"Dat komt ook omdat Estavana zo goed met onze zoon Damián kan opschieten, dat ging vanaf het begin erg goed", vertelt Van der Vaart. Polman maakte volgens hem vanaf het begin duidelijk dat ze niet de rol van moeder wilde overnemen, maar wel iemand wilde zijn bij wie Damián terechtkan.

Die aanpak heeft volgens Van der Vaart geholpen om de familieverhoudingen te verbeteren. Tegenwoordig kan hij ervan genieten wanneer Polman en Meis samen zijn. "Als je Estavana en Sylvie samen ziet, dan gier je het uit", vertelt hij. Hoewel de twee volgens hem totaal verschillende karakters hebben, kunnen ze goed met elkaar overweg.