Johan Derksen (77) vertelt hoe zijn uitvaart eruit gaat zien

Johan Derksen heeft donderdagavond in Vandaag Inside een boekje opengedaan over zijn toekomstige uitvaart. De 77-jarige televisiepersoonlijkheid heeft twee duidelijke wensen.

“Hoe gaat jouw uitvaart eruitzien? Heb je daar weleens over nagedacht?”, vraagt presentator Wilfred Genee plots aan Derksen. De vraag komt niet uit de lucht vallen: op sociale media gaat een video viraal waarop te zien is dat een paaldanseres optreedt op de uitvaart van een echtpaar uit Amsterdam.

“Nou, ik woon tegenover een kerkhof… Je moet me één ding beloven: je gaat niet zingen”, reageert Derksen in eerste instantie gekscherend. De analist vervolgt dan op serieuze toon en legt uit dat hij absoluut niet gecremeerd wil worden. “Ik ben bang voor zo’n brandende kachel. Ik wil gewoon begraven worden.”

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“Ik woon tegenover een mooie begraafplaats. Ik zeg tegen mijn vrouw: zet mij nou gewoon in een kruiwagen en rijd me naar de overkant. Klaar is kees”, vervolgt Derksen, die eraan toevoegt: “En een bluesband moet keiharde blues spelen.”

Volgens Derksen worden bluesbands steeds vaker geboekt voor uitvaarten. “De jongens van de Clarks die hier vroeger speelden, spelen steeds meer op begrafenissen. Dat is in. Die leider heeft mij gezegd: dan belt zo’n klant en dat is gênant, want dan moet je wel zeggen ‘kunnen we nu even afrekenen?’. Want anders komt die band niet opdraven.”