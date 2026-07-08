Vandaag Inside maakt Gert van ’t Hof (NOS) compleet belachelijk: ‘Wat is dit slecht!’

Vandaag Inside heeft dinsdagavond de draak gestoken met NOS-presentator Gert van ’t Hof. De presentator is bijna dagelijks te zien in WK Avond van de publieke omroep, waar vooral zijn programma-introductie bijzonder in de smaak valt bij de mannen van VI.

“Jullie moeten hier echt eens op gaan letten. Ze hebben tegen Gert van ’t Hof gezegd dat het leuk is als hij nét doet alsof hij een café binnenkomt. Dan doet hij zo'n papieren deur open, maar hij kan zoiets helemaal niet. Het is net of iemand hem een zet in zijn rug geeft. Ga maar kijken, je komt niet meer bij. Die jongen (Van ’t Hof, red.) gaat ‘dood’”, aldus Dijkshoorn.

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Na de reclamebreak pakte Vandaag Inside op ludieke wijze de draad weer op. Terwijl René van der Gijp, Johan Derksen en gast Nico Dijkshoorn al aan tafel zaten, kwam Wilfred Genee enkele tellen later al duwend door een denkbeeldige deur de studio binnen. Daarmee stak hij op humoristische wijze de draak met de programmaopening van Van ’t Hof.

“Is dit nieuw?”, vraagt Dijkshoorn zich in eerste instantie af. “Hij doet die gozer van Studio Sport na”, lacht Van der Gijp. “Wat slecht dit!”, grijnst Dijkshoorn.

Johan Derksen kan het vervolgens niet laten om nog een sneer uit te delen: “Je doet het beter dan die Van ’t Hof.” Genee: “De NOS kan ook na twee keer zeggen: dit moeten we niet meer doen. Of hijzelf.”