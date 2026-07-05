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'Witte Huis zette FIFA onder druk om WK-schorsing ongedaan te maken'

5 juli 2026, 20:18
Donald Trump
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Vanuit het Witte Huis is contact opgenomen met de FIFA om de schorsing van Folarin Balogun, de topscorer van de Verenigde Staten, voor de achtste finale tegen België ongedaan te laten maken. Dat claimt voetbaljournalist Ben Jacobs althans op X.

Balogun (25), met drie doelpunten de meest scorende speler van Team USA op het WK in eigen land, Canada en Mexico, kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina na een uur spelen direct rood. De Amerikanen wonnen het duel desondanks met 2-0 en maken zich nu op voor de clash met België in de achtste finales. Het duel wordt in de nacht van maandag op dinsdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in Seattle.

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Door zijn uitsluiting ontving Balogun een automatische schorsing voor één duel, waartegen niet in beroep kon worden gegaan. De VS kan tegen De Rode Duivels echter tóch over de spits beschikken: zondag werd duidelijk dat de tuchtcommissie van de FIFA besloten heeft om de schorsing van de spits op te schorten en om te zetten naar een voorwaardelijke straf. President Donald Trump reageerde op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social dankbaar op dat besluit, waarmee in zijn woorden 'een groot onrecht ongedaan is gemaakt' door de wereldvoetbalbond.

Jacobs schrijft op X dat er vanuit het Witte Huis een direct call richting de FIFA is uitgegaan. Daarin zou voorzitter Gianni Infantino zijn verzocht om opnieuw naar de kaart van Balogun te kijken. Bronnen binnen de wereldvoetbalbond houden tegenover Jacobs echter vol dat de Amerikaanse regering geen invloed heeft gehad op het besluit om de schorsing op te schorten en verwijst naar Artikel 27 én de onafhankelijkheid van de tuchtcommissie.

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Voetbalfanaat
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Mocht dit kloppen wat we echter nooit zullen weten dat het Witte Huis hiermee te maken heeft dan raakt de FIFA zijn geloofwaardigheid voor zo ver dat er nog is helemaal kwijt. Vreemd zal ik het niet vinden omdat je van Trump maar ook van Infantino dat kan verwachten. Het zou mooi zijn als België deze wedstrijd wint.

Stoker
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Corrupte bende

BartVanderVeen24
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Politieke inmenging mag toch niet Infantino

JB67
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Corruptie ten top

peterdejong1983
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Orient
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Er zal niemand zo dom zijn om te bevestigen dat de beslissing is genomen na inmenging van Amerikaanse regering. Dat zou jarenlange uitsluiting uit het voetbal tot gevolg hebben voor alle betrokkenen.

Kramer
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Zo wordt het steeds duidelijker dat we gewoon naar een show aan het kijken zijn.

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Dat het bij de Fifa een corrupte bende is, weten we al een hele tijd. Alle Europese landen die nu nog actief zijn op het wk zouden een statement moeten maken door zich uit het toernooi terug te trekken.

Noxin
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Haha, de FIFA is een nog grotere farce dan ik dacht.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
638 Reacties
1.318 Dagen lid
3.100 Likes
Voetbalfanaat
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Mocht dit kloppen wat we echter nooit zullen weten dat het Witte Huis hiermee te maken heeft dan raakt de FIFA zijn geloofwaardigheid voor zo ver dat er nog is helemaal kwijt. Vreemd zal ik het niet vinden omdat je van Trump maar ook van Infantino dat kan verwachten. Het zou mooi zijn als België deze wedstrijd wint.

Stoker
233 Reacties
1.047 Dagen lid
1.157 Likes
Stoker
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Corrupte bende

BartVanderVeen24
836 Reacties
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Politieke inmenging mag toch niet Infantino

JB67
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Corruptie ten top

peterdejong1983
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Orient
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Er zal niemand zo dom zijn om te bevestigen dat de beslissing is genomen na inmenging van Amerikaanse regering. Dat zou jarenlange uitsluiting uit het voetbal tot gevolg hebben voor alle betrokkenen.

Kramer
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Zo wordt het steeds duidelijker dat we gewoon naar een show aan het kijken zijn.

Kicker
465 Reacties
722 Dagen lid
1.096 Likes
Kicker
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Dat het bij de Fifa een corrupte bende is, weten we al een hele tijd. Alle Europese landen die nu nog actief zijn op het wk zouden een statement moeten maken door zich uit het toernooi terug te trekken.

Noxin
122 Reacties
1.377 Dagen lid
259 Likes
Noxin
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Haha, de FIFA is een nog grotere farce dan ik dacht.

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Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

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