Vanuit het Witte Huis is contact opgenomen met de FIFA om de schorsing van , de topscorer van de Verenigde Staten, voor de achtste finale tegen België ongedaan te laten maken. Dat claimt voetbaljournalist Ben Jacobs althans op X.

Balogun (25), met drie doelpunten de meest scorende speler van Team USA op het WK in eigen land, Canada en Mexico, kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina na een uur spelen direct rood. De Amerikanen wonnen het duel desondanks met 2-0 en maken zich nu op voor de clash met België in de achtste finales. Het duel wordt in de nacht van maandag op dinsdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in Seattle.

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Door zijn uitsluiting ontving Balogun een automatische schorsing voor één duel, waartegen niet in beroep kon worden gegaan. De VS kan tegen De Rode Duivels echter tóch over de spits beschikken: zondag werd duidelijk dat de tuchtcommissie van de FIFA besloten heeft om de schorsing van de spits op te schorten en om te zetten naar een voorwaardelijke straf. President Donald Trump reageerde op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social dankbaar op dat besluit, waarmee in zijn woorden 'een groot onrecht ongedaan is gemaakt' door de wereldvoetbalbond.

Jacobs schrijft op X dat er vanuit het Witte Huis een direct call richting de FIFA is uitgegaan. Daarin zou voorzitter Gianni Infantino zijn verzocht om opnieuw naar de kaart van Balogun te kijken. Bronnen binnen de wereldvoetbalbond houden tegenover Jacobs echter vol dat de Amerikaanse regering geen invloed heeft gehad op het besluit om de schorsing op te schorten en verwijst naar Artikel 27 én de onafhankelijkheid van de tuchtcommissie.