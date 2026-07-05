De enige ploeg waar Brazilië nooit van won: 'Angstgegner' wacht op het WK

Brazilië staat zondagavond in de achtste finale van het wereldkampioenschap voor een opvallende statistiek die al decennia meegaat. De vijfvoudig wereldkampioen neemt het vandaag op tegen Noorwegen, een tegenstander waarvan de Zuid-Amerikanen nog nooit hebben weten te winnen. In de vier eerdere ontmoetingen bleef de Seleção steken op twee nederlagen en twee gelijke spelen, waarmee de Noren zich hebben ontpopt tot een zeldzame Europese angstgegner.

Het beladen duel wordt vanavond om 22.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt in het MetLife Stadium. Hoewel de Brazilianen momenteel de zesde plaats bezetten op de FIFA-wereldranglijst en traditioneel als favoriet worden gezien, reist de huidige nummer drieëntwintig van de wereld met een flinke dosis historisch vertrouwen af naar de Verenigde Staten. De onderlinge statistieken spreken met acht om vijf goals in het voordeel van de Scandinaviërs. Ondanks meerdere pogingen in het verleden is het de Zuid-Amerikaanse ploeg nooit gelukt om de ban te breken, waardoor de selectie met een zware erfenis het veld op zal stappen.

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De meest iconische confrontatie tussen beide landen vond plaats tijdens de groepsfase van het WK in 1998. In het Stade Vélodrome in Marseille leek er voor de Braziliaanse ploeg vol sterren aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht toen Bebeto in de 78ste minuut de score opende met een kopbal. Noorwegen toonde echter enorme veerkracht. Tore André Flo bracht zijn land na een knappe individuele actie op gelijke hoogte, waarna Kjetil Rekdal in de 89ste minuut een strafschop benutte en de wedstrijd definitief kantelde. Deze 1-2 overwinning werd destijds beschouwd als een van de grootste verrassingen van het toernooi en zorgde ervoor dat de Noorse ploeg ten koste van Marokko doorstootte naar de volgende ronde.

Ook buiten de mondiale eindtoernooien om wist Brazilië het tij nooit te keren. Tijdens vriendschappelijke ontmoetingen in 1988 en 2006 kwamen de ploegen in Oslo niet verder dan een 1-1 gelijkspel, terwijl een oefenduel in 1997 zelfs in een 4-2 overwinning voor de Noren eindigde. De historische balans geeft daarmee een bijzonder randje aan het naderende affiche in de achtste finale. Noorwegen treedt weliswaar opnieuw aan als underdog, maar de ploeg weet dat het zich in het verleden uitstekend kon meten met de absolute wereldtop.