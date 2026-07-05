Real Madrid bevestigt komst Dumfries: Inter komt met lovend statement

Real Madrid heeft de komst van officieel wereldkundig gemaakt. De dertigjarige rechtsback komt over van Inter en heeft in de Spaanse hoofdstad een contract getekend voor vier seizoenen, tot medio 2030. De regerend nummer twee van La Liga activeerde een ontsnappingsclausule in de verbintenis van de verdediger, waardoor de overgang is afgerond voor een bedrag van exact twintig miljoen euro.

In Madrid wacht hem een vernieuwde defensie onder leiding van de kersverse hoofdtrainer José Mourinho. De Portugese trainer moet de leegte opvullen die is ontstaan na het transfervrije vertrek van clubicoon Dani Carvajal. Dumfries is echter niet de enige versterking voor de rechterflank: de Koninklijke legde eerder al Ibrahima Konaté en Marc Cucurella vast en zijn ook bezig met de komst van Alesandro Bastoni.

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Met de transfer naar Spanje komt er een einde aan een verblijf van vijf jaar in Italië. Internazionale heeft met een uitgebreid statement afscheid genomen van Denzel Dumfries, waarin de club terugblikt op zijn vijf seizoenen in Milaan en vooral de nadruk legt op de manier waarop hij zich vanaf het eerste moment heeft verbonden aan het shirt van de club. In de tekst beschrijft Inter hoe Dumfries niet alleen een betrouwbare kracht werd op de rechterflank, maar ook een speler die in de grootste wedstrijden zijn stempel wist te drukken, en dat wordt samengevat in een langere passage waarin de club stelt: “We hebben Denzel Dumfries leren kennen als een speler die altijd met volledige intensiteit speelde, iemand die geen moment van de wedstrijd onbenut liet om zich in te zetten voor het team, die verdedigend offers bracht wanneer dat nodig was maar tegelijkertijd nooit aarzelde om de aanval in te schakelen met zijn kenmerkende energie en loopvermogen, en die in de loop der jaren uitgroeide tot een vaste waarde in een elftal dat met hem talloze belangrijke wedstrijden heeft gespeeld en prijzen heeft gewonnen; momenten zoals zijn eerste doelpunt voor Inter, zijn beslissende optredens in Europese duels en zijn bijdrage aan nationale successen blijven voor altijd verbonden aan zijn naam.”

De club benadrukt daarnaast dat Dumfries in totaal 207 wedstrijden speelde voor Internazionale, waarin hij 27 keer scoorde, 28 assists gaf en acht prijzen veroverde, en noemt hem een speler die altijd met toewijding en discipline het shirt heeft gedragen. Inter sluit het afscheid af met de boodschap dat er een tijd is om samen successen te vieren en een tijd om afscheid te nemen, maar dat de bijdrage van de Nederlander aan de recente geschiedenis van de club “voor altijd zal blijven voortleven in de herinnering van de supporters en in de geschiedenisboeken van Internazionale”.