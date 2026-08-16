AZ heeft afgelopen winter een bod van Atlético Madrid op afgeslagen, zo meldt het Spaanse Diario AS. De Rojiblancos zouden nog altijd interesse hebben in de 20-jarige middenvelder, maar in eigen land concurrentie ondervinden van zowel Real Madrid als FC Barcelona.

Waar velen verwachtten dat Smit deze zomer een toptransfer zou gaan maken, is de enkelvoudig Oranje-international twee weken na de start van de Eredivisie nog 'gewoon' speler van AZ. De middenvelder sprak eerder deze zomer zijn lichte verbazing uit over het uitblijven van interesse in zijn persoon. "Ik had het op dit moment misschien wel iets meer verwacht", gaf Smit in juli toe tegenover ESPN.

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AS claimt dat Atlético zich afgelopen winter al bij AZ heeft gemeld om Smit over te nemen. De AZ-leiding zou het bod echter naast zich neer hebben gelegd, tot teleurstelling van de Atlético-staf. Deze zomer - de markt is nog twee weken open - zou het alsnog tot een vertrek van Smit uit Alkmaar kunnen komen. AZ heeft, zo is al langer bekend, de Portugese topmakelaar Jorge Mendes in de arm genomen om een zo hoog mogelijke transfersom uit het vuur te kunnen slepen. Er wordt zelfs gesproken van een vraagprijs van niet minder dan 60 miljoen euro, meer dus dan Eredivisie-uitblinkers als Ismael Saibari (van PSV naar Bayern München) en Mika Godts (van Ajax naar PSG) opbrachten.

Hoewel Premier League-clubs 'op de deur kloppen', gaat de voorkeur van Smit zélf volgens AS uit naar een club in Spanje. Daarbij baseert men zich mogelijk op uitspraken die de middenvelder in maart deed. Smit zei destijds dat hij liever in een warm klimaat speelt dan in de kou. "LaLiga zou dan mooi zijn, en dan het liefst bij een zo goed mogelijke club, natuurlijk." De krant schrijft dat de drie grootste clubs van het land - Atlético, Real én Barcelona - allen nog steeds interesse hebben.

De vraag is echter of zij deze zomer nog willen toeslaan in Alkmaar. Atlético heeft met Morten Hjulmand (overgekomen van Sporting CP) immers al een middenvelder van formaat aangetrokken die op Smits positie uit de voeten kan. Bij Real acht men de selectie van José Mourinho, deze zomer versterkt met spelers als Denzel Dumfries, Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté en Bernardo Silva, inmiddels 'compleet'. Enkel bij nieuwe uitgaande transfers zou De Koninklijke opnieuw de markt op willen. Barcelona is tot slot druk doende om Rodri los te weken bij Manchester City, waardoor de eventuele komst van Smit op dit moment geen prioriteit heeft.