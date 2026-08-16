Als het aan Hugo Borst ligt, wordt Louis van Gaal een van de assistenten van Xavi Hernández bij het Nederlands elftal. Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat Van Gaal een dienende rol zou aannemen, denkt Borst dat het mogelijk is.

Van Gaal liet weten open te staan voor het bondscoachschap, maar is uiteindelijk niet benaderd. De keuze van de KNVB viel op Xavi. Toch ziet Borst nog een rol voor Van Gaal voor zich. “Mijn vraag aan hem zou zijn: zou je willen assisteren?”, zegt hij in De Eretribune. Presentatrice Aletha Leidelmeijer moet lachen om die suggestie, maar Borst is serieus. “Het is bijna niet voor te stellen dat hij zich dienend opstelt, maar ik denk dat hij dat soms heel goed kan als hij van iemand houdt.”

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“Van Gaal zou dan zijn levensgrote ervaring als coach meenemen. Coachen is een ervaringsvak, maar Xavi heeft die ervaring nog niet. Daar kan Van Gaal een rol bij spelen”, denkt de analisr. “Bovendien spreekt hij Spaans. Waarschijnlijk is dat gebrekkig Spaans, maar hij kan zich heel goed verstaanbaar maken. Ik zou het wel heel erg leuk vinden als Van Gaal aan het eind van zijn leven een dienende rol zou aannemen. Ik denk dat hij dat kan, zeker. Een offer voor het Nederlandse voetbal!”

Tafelgenoten Danny Koevermans, Mario Been en Marciano Vink zien het niet voor zich. “Daarnaast weet je hoe het werkt: Xavi gaat dan gepasseerd worden en Louis moet de vragen van de pers beantwoorden”, zegt Vink. “Van Gaal moet het gewoon zelf voor het zeggen hebben.” Been denkt dat Van Gaal wellicht op meer afstand een bijdrage kan leveren. “Misschien een adviserende rol, maar ik zie hem niet op het veld staan.”