Louis van Gaal stond zelf open voor het bondscoachschap, maar zou ook Peter Bosz een goede kandidaat hebben gevonden. De keuzeheer van Oranje op de WK’s van 2014 en 2022 had Bosz liever gezien dan Xavi, op wie de keuze uiteindelijk viel. Dat heeft hij laten weten aan zijn vriend Dries Roelvink.

Roelvink deelt zaterdag een foto met Van Gaal, die vrijdag is genomen. De twee vrienden zagen elkaar bij het chique restaurant Aan de Poel in Amstelveen. Roelvink schrijft bij de foto dat hij het leuk had gevonden als Van Gaal nog een keer bondscoach van Oranje was geworden.

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“Aan de poel heeft Louis van Gaal me gisteren nog eens haarfijn uitgelegd dat hij Xavi geen verkeerde keus vindt van de KNVB maar dat hij persoonlijk liever Peter Bosz had gezien”, schrijft de zanger.

Van Gaal reageerde vrijdag nog op de aanstelling van Xavi. "Gefeliciteerd Xavi. Veel geluk, vriend", schreef Van Gaal op Instagram. De voormalig bondscoach van Oranje kent de Spanjaard nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona. Xavi maakte zijn debuut bij FC Barcelona in 1998 onder Van Gaal.

Xavi vol lof over Van Gaal

De waardering tussen Van Gaal en Xavi is wederzijds. In het persbericht rond zijn aanstelling benadrukte Xavi hoeveel invloed Nederlandse trainers op zijn ontwikkeling hebben gehad.

"Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal", zei Xavi.

"Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach."