heeft een nieuwe transferoptie. Nadat Willem II vorige week al aanklopte, heeft nu ook Hajduk Split concrete stappen gezet. De Kroatische club wil de 24-jarige verdediger aantrekken en heeft daarvoor een voorstel bij Feyenoord neergelegd. Dat meldt FR12 zaterdag. De Rotterdammers zijn bereid mee te werken, maar alleen aan een permanente overstap.

Voor Feyenoord komt de belangstelling op een logisch moment. Kasanwirjo is teruggekeerd van een verhuurperiode bij Fortuna Sittard, maar lijkt opnieuw niet voor een prominente rol in aanmerking te komen. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen bleef hij zonder speelminuten en bij een passend bod mag hij vertrekken.

Hajduk Split zet volgende stap voor Kasanwirjo

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De interesse uit Kroatië volgt kort op die van Willem II. De Tilburgers wilden Kasanwirjo volgens WFCGroningen het liefst transfervrij overnemen, maar dat scenario was voor Feyenoord niet bespreekbaar. De clubleiding wilde juist nog een bedrag ontvangen voor de verdediger.

Die lijn past bij zijn contractsituatie. Kasanwirjo ligt nog tot de zomer van 2027 vast. Wanneer Feyenoord hem deze zomer niet verkoopt en zijn contract niet verlengt, wordt de ruimte om later nog een behoorlijke transfersom te verlangen steeds kleiner.

De verdediger kwam in januari 2023 voor twee miljoen euro over van FC Groningen. Sindsdien werd hij achtereenvolgens verhuurd aan Rapid Wien, Rangers FC, Molde FK en Fortuna Sittard.