Valentijn Driessen krijgt live op tv een veeg uit de pan: 'Ik ergerde me kapot'

Hugo Borst heeft zich gestoord aan de reactie van Valentijn Driessen op de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van Nederland. Al snel schreef Driessen een column waarin hij sprak van 'een keuze uit armoede' die 'gedoemd is om te mislukken'.

Veel voetbalfans reageerden enthousiast op de komst van Xavi, maar Driessen denkt daar anders over. Hij vindt de keuze 'zwaar tegenvallen' en had liever Phillip Cocu gezien. Bovendien vindt Driessen de aanstelling van een buitenlandse bondscoach een slecht signaal richting de eigen trainersopleiding van de KNVB.

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In de uitzending van De Eretribune krijgt Borst de vraag hoe hij aankijkt tegen de keuze van de KNVB. De analist wijst direct naar Driessen. "“Ik ben niet zoals Valentijn Driessen in staat om naar het stopcontact te lopen, de stekker erin te doen, de zaag aan te zetten en hem dan al meteen, voordat die man ook maar enige werkzaamheden heeft verricht, af te zagen. Dat vind ik idioot. Er zijn grenzen aan kritisch zijn. Nee, we moeten hem de kans geven.”

"Ik ergerde me kapot aan Valentijn Driessen", stelt Borst verder. "Ik vind Valentijn goed en kan erom lachen. Ik heb zelf ook die periode meegemaakt dat je jezelf wilt overtreffen. Maar het wordt nu een kunstje. Alles is kut volgens hem."