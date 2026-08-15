Bizarre claim: Reiziger hoort via media dat Xavi bondscoach wordt

Jaap de Groot van Sporting Voetbal heeft geen goed woord over voor de handelswijze van de KNVB rondom Michael Reiziger, zo stelt hij in een column. De sportjournalist vindt dat Nigel de Jong de beoogde opvolger van Ronald Koeman als bondscoach flink heeft ‘geschoffeerd’.

Afgelopen woensdag verraste de KNVB met de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Die naam was nog helemaal nergens gevallen, in tegenstelling tot die van Reiziger. De bondscoach van Jong Oranje zou goede gesprekken hebben gevoerd met De Jong, Marianne van Leeuwen en Clarence Seedorf en lag op poleposition om Koeman op te volgen.

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“In die tussenfase kwam naar buiten dat Arne Slot als kandidaat was afgehaakt en was het wachten op het telefoontje van Nigel de Jong. Die liet vervolgens weten dat door omstandigheden de deadline naar woensdag 5 augustus was verschoven”, reconstrueert De Groot.

Ondertussen zag hij een storm van kritiek op Reiziger losbarsten. “Analisten en journalisten vonden de 72-voudig international te licht, gingen daarbij voorbij aan zijn prestaties met Jong Ajax (kampioen 1ste divisie) en Jong Oranje (halve finale EK) en vooral de matige financiële status van de KNVB.”

Reiziger ziet aanstelling Xavi in media

De 71-jarige journalist stelt dat De Jong zelfs na de deadline van 5 augustus helemaal niets meer van zich liet horen. “Zo moest Michael Reiziger lijdzaam toezien hoe hij publicitair verder werd gefileerd.”

De Groot claimt vervolgens dat Reiziger via de media moest vernemen dat Xavi tot nieuwe bondscoach was benoemd. “Het is even niet relevant of Michael Reiziger wel of geen goede kandidaat is, maar zo ga je niet met mensen om”, klinkt het.