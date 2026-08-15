Ajax neemt het zondagmiddag om 16.45 uur op tegen sc Heerenveen en kan in dat duel niet meer beschikken over Mika Godts, die op weg is naar Paris Saint-Germain om zijn transfer af te ronden. De vervanger van de sterspeler lijkt bekend, maar het lijkt er sowieso op dat trainer Míchel Sánchez de nodige wijzigingen gaat doorvoeren ten opzichte van het duel met Shelbourne.

De Amsterdammers bereikten donderdag de play-offs van de Conference League na een teleurstellend gelijkspel (2-2) tegen de Ieren. Míchel Sánchez rouleerde erop los tegen Shelbourne en gaf veel beoogde reservespelers de kans. Denk bijvoorbeeld aan Maarten Paes, Anton Gaaei, Jorthy Mokio, Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Ook Marcos Leonardo, Caio Henrique en Julian Brandt kregen de nodige minuten.

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FCUpdate verwacht dat al deze spelers niet aan de aftrap zullen verschijnen voor de tweede competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Te beginnen onder de lat, waar Marc ter Stegen normaliter terugkeert. Achterin heeft Lucas Rosa duidelijk een streepje voor op Gaaei als rechtsback. Aaron Bouwman lijkt opnieuw te starten als rechtercentrale verdediger, terwijl Daley Blind – die in de tweede helft rust kreeg tegen Shelbourne – een basisplaats heeft. Voorlopig kiest Sánchez telkens voor Wijndal, waardoor ook tegen Heerenveen lijkt te worden vastgehouden aan de linksback.

Op het middenveld blijft alleen Regeer staan. Davy Klaassen en Oscar Gloukh keren terug. Voorin voert Sánchez drie wijzigingen door. Net als tegen PEC vervangt Abdellah Ouazane Godts. In de spits werd tegen Shelbourne duidelijk dat Leonardo er nog niet klaar voor is, waardoor Dolberg terugkeert. Tolu Arokodare lijkt overigens ook nog te beginnen vanaf de bank.

Rechts ontbrak Steven Berghuis tegen Shelbourne wegens privéomstandigheden. Mocht Berghuis weer inzetbaar zijn, dan kan hij rekenen op een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Heerenveen

Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer; Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane.