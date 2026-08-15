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Vermoedelijke opstelling: veel wijzigingen in Ajax-opstelling tegen sc Heerenveen

15 augustus 2026, 11:39
Michel Sanchez met Marc ter Stegen
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax neemt het zondagmiddag om 16.45 uur op tegen sc Heerenveen en kan in dat duel niet meer beschikken over Mika Godts, die op weg is naar Paris Saint-Germain om zijn transfer af te ronden. De vervanger van de sterspeler lijkt bekend, maar het lijkt er sowieso op dat trainer Míchel Sánchez de nodige wijzigingen gaat doorvoeren ten opzichte van het duel met Shelbourne.

De Amsterdammers bereikten donderdag de play-offs van de Conference League na een teleurstellend gelijkspel (2-2) tegen de Ieren. Míchel Sánchez rouleerde erop los tegen Shelbourne en gaf veel beoogde reservespelers de kans. Denk bijvoorbeeld aan Maarten Paes, Anton Gaaei, Jorthy Mokio, Oliver Edvardsen en Maher Carrizo. Ook Marcos Leonardo, Caio Henrique en Julian Brandt kregen de nodige minuten.

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FCUpdate verwacht dat al deze spelers niet aan de aftrap zullen verschijnen voor de tweede competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Te beginnen onder de lat, waar Marc ter Stegen normaliter terugkeert. Achterin heeft Lucas Rosa duidelijk een streepje voor op Gaaei als rechtsback. Aaron Bouwman lijkt opnieuw te starten als rechtercentrale verdediger, terwijl Daley Blind – die in de tweede helft rust kreeg tegen Shelbourne – een basisplaats heeft. Voorlopig kiest Sánchez telkens voor Wijndal, waardoor ook tegen Heerenveen lijkt te worden vastgehouden aan de linksback.

Op het middenveld blijft alleen Regeer staan. Davy Klaassen en Oscar Gloukh keren terug. Voorin voert Sánchez drie wijzigingen door. Net als tegen PEC vervangt Abdellah Ouazane Godts. In de spits werd tegen Shelbourne duidelijk dat Leonardo er nog niet klaar voor is, waardoor Dolberg terugkeert. Tolu Arokodare lijkt overigens ook nog te beginnen vanaf de bank.

Rechts ontbrak Steven Berghuis tegen Shelbourne wegens privéomstandigheden. Mocht Berghuis weer inzetbaar zijn, dan kan hij rekenen op een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Heerenveen

Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer; Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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dilima1966
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dilima1966
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trainer Míchel Sánchez blijft het zelfde als ze voorgangers hangen in ellende van spelers zitten die ajax eerdere seizoenen niets hebben neer gezet .met de wedstrijden om ze te blijven opstellen weer de sterke spelers zitten op de bank ...Bizarre gewoon ... ik ben er bij als er niet goed gespeeld wordt weet ik dat de supporters gaan moren en fluiten

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.955 Reacties
1.160 Dagen lid
18.649 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

trainer Míchel Sánchez blijft het zelfde als ze voorgangers hangen in ellende van spelers zitten die ajax eerdere seizoenen niets hebben neer gezet .met de wedstrijden om ze te blijven opstellen weer de sterke spelers zitten op de bank ...Bizarre gewoon ... ik ben er bij als er niet goed gespeeld wordt weet ik dat de supporters gaan moren en fluiten

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Ajax - Heerenveen

Ajax
16:45
sc Heerenveen
Wordt gespeeld op 16 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Feyenoord
1
1
3

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