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Ajax-spits Arokodare bijt op zijn tong: 'Ik wil niet in de problemen komen'

14 augustus 2026, 20:40
Tolu Arokodare van Ajax
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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De waarheid zal ooit naar buiten komen, maar niet nu. Dat zegt Ajax-spits Tolu Arokodare in gesprek met het Algemeen Dagblad over zijn conflict met zijn Engelse werkgever Wolverhampton Wanderers.

Arokodare kwam de afgelopen maanden bij Wolverhampton in een conflict terecht. Volgens verschillende Engelse media was de Nigeriaan persona non grata geworden bij Wolves, nadat hij een transfer naar Fiorentina wilde afdwingen. Arokodare mocht vervolgens niet meer meetrainen met de selectie, maar zou die instructie hebben genegeerd. Volgens de Engelse media moest er zelfs beveiliging worden ingezet op het trainingscomplex. De spits ontkende later dat hij zich onprofessioneel had gedragen en stelde dat delen van de berichtgeving onjuist waren.

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In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad wordt Arokodare opnieuw gevraagd naar de situatie. De spits van Ajax heeft zijn kant van het verhaal namelijk nog nooit uitgebreid naar buiten gebracht. Ook nu is hij dat niet van plan: Dat kan ik niet zeggen. Ik sta nog bij Wolves onder contract en heb respect voor de club, spelers en fans. De waarheid zal op een dag wel naar buiten komen. Zo niet, dan weten God en ik het."

'Wat kan ik zeggen?'

Arokodare heeft het kille statement van Wolverhampton Wanderers na zijn vertrek wel meegekregen. De club benadrukte in een opvallend afscheidsbericht hoe weinig de Nigeriaan voor Wolves had gespeeld en wenste hem geen succes toe: "Dat statement kreeg ik toegestuurd van een vriend. Dat zegt veel. Ik hoor nog bij de club. Wat kan ik zeggen? Ik wil niet in de problemen komen."

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
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