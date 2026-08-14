Ajax verkoopt Mika Godts aan Paris Saint-Germain, transfersom is bekend

Ajax en Paris Saint-Germain zijn mondeling akkoord over de transfer van , zo weet journalist Fabrizio Romano. De Amsterdammers hebben een bod geaccepteerd van een totaalpakket van 55 miljoen euro. Het akkoord moet nog geformaliseerd worden, maar volgens Romano zal de transfer zeker plaatsvinden.

Donderdagavond wist journalist Mike Verweij al te melden dat PSG een tweede bod van 'ruim boven de 50 miljoen euro' heeft uitgebracht. Het lijkt dus te gaan om een pakket van 55 miljoen euro; het moet nog blijken welk deel daarvan een vaste transfersom is en welk deel bestaat uit bonussen. Behalve Romano maakt ook Voetbal International melding van een bedrag 'rond de 55 miljoen euro'.

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Technisch directeur Jordi Cruijff verwees het eerste bod van PSG, ter hoogte van maximaal 45 miljoen euro, gedecideerd naar de prullenbak.

Godts zelf is al langere tijd persoonlijk rond met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Donderdagavond zat Godts de gehele wedstrijd op de bank tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.

Zaakwaarnemer: 'Godts ontbreekt tegen Heerenveen'

Zaakwaarnemer Niels De Jonck bevestigt aan De Telegraaf dat de clubs 'er bijna uit zijn'. "Er wordt links en rechts nog wat gemuggezift, zoals we dat in België noemen. Jordi Cruijff doet er alles aan om er voor Ajax een zo goed mogelijke deal van te maken." Godts kan een contract tot medio 2031 of 2032 tekenen.

"We zijn aan het plannen om vrijdag of zaterdag naar Parijs te kunnen reizen voor de medische keuring en het papierwerk”, zegt De Jonck. verder. "Mika maakt zondag tegen sc Heerenveen normaal gesproken geen deel meer uit van de selectie.”