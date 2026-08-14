Ajax verkoopt Mika Godts aan Paris Saint-Germain, transfersom is bekend

Ajax en Paris Saint-Germain zijn mondeling akkoord over de transfer van Mika Godts, zo weet journalist Fabrizio Romano. De Amsterdammers hebben een bod geaccepteerd van een totaalpakket van 55 miljoen euro. Het akkoord moet nog geformaliseerd worden, maar volgens Romano zal de transfer zeker plaatsvinden.
Donderdagavond wist journalist Mike Verweij al te melden dat PSG een tweede bod van 'ruim boven de 50 miljoen euro' heeft uitgebracht. Het lijkt dus te gaan om een pakket van 55 miljoen euro; het moet nog blijken welk deel daarvan een vaste transfersom is en welk deel bestaat uit bonussen. Behalve Romano maakt ook Voetbal International melding van een bedrag 'rond de 55 miljoen euro'.
Technisch directeur Jordi Cruijff verwees het eerste bod van PSG, ter hoogte van maximaal 45 miljoen euro, gedecideerd naar de prullenbak.
Godts zelf is al langere tijd persoonlijk rond met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Donderdagavond zat Godts de gehele wedstrijd op de bank tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.
Zaakwaarnemer Niels De Jonck bevestigt aan De Telegraaf dat de clubs 'er bijna uit zijn'. "Er wordt links en rechts nog wat gemuggezift, zoals we dat in België noemen. Jordi Cruijff doet er alles aan om er voor Ajax een zo goed mogelijke deal van te maken." Godts kan een contract tot medio 2031 of 2032 tekenen.
"We zijn aan het plannen om vrijdag of zaterdag naar Parijs te kunnen reizen voor de medische keuring en het papierwerk”, zegt De Jonck. verder. "Mika maakt zondag tegen sc Heerenveen normaal gesproken geen deel meer uit van de selectie.”
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Ik had dit bedrag al gisteren gehoord ik dacht dat ajax daar ook niet mee akkoord zou gaan ook Jorge Mendes zal niet goedkoop zijn in de bemiddeling en KRC Genk houd zijn hand op met verkoop en ajax kan het beste keizen gespreide betalen over 5 jaar dat levert ajax het meest op inplaats 55 dan 58. Miljoen
Alle landelijke dagbladen melden dat Ajax en PSG een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt van een totaalpakket van 55 mln. Dit zal zo'n beetje de transfersom zijn, zo'n 10 mln boven het eerste bod. Ajax gaat dit niet afwijzen.
Als Mendes er bijv. 5 miljoen extra uit gehaald heeft en je moet hem 1 miljoen betalen is dat natuurlijk een prima samenwerking. Je weet alleen nooit of je niet zelf dat extra geld zonder hem ook wel op tafel had gekregen.
Prima bedrag, succes Mika bij PSG. Het team zal zonder hem en zijn doelpunten zo'n 30% zwakker worden. Het was gisteren wel duidelijk dat hij gemist werd en we op zowel de linker- als de rechterflank spelers missen die de diepgang in hun spel hebben.
Gewoon een mooi bedrag, we gaan hem missen. Maar Jordi zal snel met vervangers komen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik had dit bedrag al gisteren gehoord ik dacht dat ajax daar ook niet mee akkoord zou gaan ook Jorge Mendes zal niet goedkoop zijn in de bemiddeling en KRC Genk houd zijn hand op met verkoop en ajax kan het beste keizen gespreide betalen over 5 jaar dat levert ajax het meest op inplaats 55 dan 58. Miljoen
Alle landelijke dagbladen melden dat Ajax en PSG een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt van een totaalpakket van 55 mln. Dit zal zo'n beetje de transfersom zijn, zo'n 10 mln boven het eerste bod. Ajax gaat dit niet afwijzen.
Als Mendes er bijv. 5 miljoen extra uit gehaald heeft en je moet hem 1 miljoen betalen is dat natuurlijk een prima samenwerking. Je weet alleen nooit of je niet zelf dat extra geld zonder hem ook wel op tafel had gekregen.
Prima bedrag, succes Mika bij PSG. Het team zal zonder hem en zijn doelpunten zo'n 30% zwakker worden. Het was gisteren wel duidelijk dat hij gemist werd en we op zowel de linker- als de rechterflank spelers missen die de diepgang in hun spel hebben.
Gewoon een mooi bedrag, we gaan hem missen. Maar Jordi zal snel met vervangers komen