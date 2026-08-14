Dit zijn de drie reserveaanvoerders van Feyenoord achter Luciano Valente

Giovanni van Bronckhorst heeft vrijdagmiddag duidelijkheid gegeven over de aanvoerdersgroep van Feyenoord. was al aangewezen als eerste captain en droeg tijdens de openingswedstrijd van de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam de band. Wie daarachter in de pikorde stonden, was tot dusver niet bekend.

Van Bronckhorst maakt op de persconferentie in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles duidelijk welke drie spelers als reserveaanvoerder fungeren. “Ik heb een aantal vicecaptains. Dat zijn Anis Hadj Moussa en Givairo Read. Zij waren vorig jaar natuurlijk al aanvoerders. En daarnaast Watanabe. Dat zijn mijn drie vicecaptains, los van wie tweede, derde of vierde is. Zo, dan heb je een scoop. Toch?”, lacht Van Bronckhorst richting journalist Mikos Gouka, die hem ernaar vraagt.

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Daarmee bestaat de leidersgroep achter Valente uit Hadj Moussa, Read en Tsuyoshi Watanabe. Die laatste is bovendien weer volledig aangesloten bij de groepstraining, nadat hij eerder een tik opliep.

Van Bronckhorst geeft update over geblesseerden

De trainer komt tijdens dezelfde persconferentie ook uitgebreid terug op de fysieke gesteldheid van zijn selectie. Vooral op de linksbackpositie zijn de zorgen nog niet verdwenen. Jordan Bos zal nog geruime tijd ontbreken. “Jordan ligt er sowieso langer uit. Ik denk dat hij pas in de winterstop kan aansluiten”, vertelt Van Bronckhorst.

Ook Gijs Smal is nog niet volledig hersteld. “Gijs is een speler die dit seizoen nog niet heeft gespeeld. Hij had wat problemen in de voorbereiding. Vorige week heeft hij een aantal oefeningen meegedaan, maar hij heeft ook een kleine terugslag gehad.”

Van Bronckhorst verwacht dat Smal en Jakub Moder van de langdurig geblesseerde spelers als eersten weer kunnen aansluiten. “Gijs zat er wat dichter tegenaan, maar heeft kleine gedeeltes meegedaan en een kleine terugslag gehad, waardoor hij niet volledig fit is om voluit te trainen. Jakub Moder is een speler die we daarna verwachten. Dat zijn de enige twee spelers die op korte termijn weer aanhaken.”

Voor Anel Ahmedhodzic en Watanabe ziet het er beter uit. Op de vraag of het tweetal zondag inzetbaar is, antwoordt de trainer: “Dat gaan we zondag zien, maar ze hebben allebei getraind. Watanabe heeft een tik gehad tegen Atalanta en heeft deze week weer normaal kunnen trainen, daar ben ik blij mee. We hebben een goede week gehad qua training. Dat moet zondag eruit komen met wederom een winst.”

Feyenoord blijft zoeken naar versterking

Ondertussen blijft Feyenoord actief op de transfermarkt. Van Bronckhorst benadrukt dat er achter de schermen wordt gewerkt, waarbij met name de linksbackpositie aandacht krijgt. “Het is vrij rustig, in de zin dat er nog geen spelers weg zijn of zijn gekomen. Er gebeurt natuurlijk wel werk achter de schermen. Daar is Dévy druk mee, samen met Robert natuurlijk ook. Dat zijn dingen die spelen, alleen zijn er nog geen definitieve aankopen binnen. De linksbackpositie is met Mika Mármol en Tijme Wessels, wat beide centrale verdedigers zijn, een positie waar we de meeste mensen missen. ”

Een van de spelers die daarbij wordt gevolgd, is Javi López. Van Bronckhorst bevestigt dat de verdediger op de Rotterdamse radar staat. “Wat ik ook al zei: we zijn bezig om het team te versterken. Met de ene speler ben je dichterbij dan met de andere. López is wel een van de spelers die we volgen.”