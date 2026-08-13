Feyenoord staat op het punt om zich te versterken met , zo melden onder meer Voetbal International en Fabrizio Romano. De 25-jarige linksback moet op huurbasis overkomen van Real Sociedad, waarbij ook een optie tot koop zou zijn inbegrepen.

Giovanni van Bronckhorst zit bij Feyenoord momenteel niet 'dik' in de linksbacks. Jordan Bos is immers met een blessure teruggekeerd van het WK en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Daarnaast is ook Gijs Smal nog niet fit, waardoor zomeraanwinst Mika Mármol, van nature een centrale verdediger, zondag bij de competitiestart tegen Sparta Rotterddam als linksback startte.

Inmiddels zijn Feyenoord en Sociedad akkoord over een huurdeal voor één seizoen, aldus VI. De Rotterdammers zouden daarbij ook een optie tot koop hebben bedongen,

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Afgelopen seizoen werd López door Sociedad verhuurd aan Real Oviedo, waarmee hij derde werd op het tweede niveau. Deze zomer keerde de linksback terug bij zijn eigenlijke werkgever, maar door de grote concurrentie bij Sociedad zou hij mogen uitzien naar een andere werkgever, waar Feyenoord dus mogelijk van zou kunnen profiteren.

Zondagochtend meldde Feyenoord Transfermarkt al dat Feyenoord en Sociedad inmiddels dichtbij een akkoord zijn over López, die op huurbasis naar De Kuip zou moeten verkassen. "Beide clubs en het kamp van de speler zijn positief dat de deal er gaat komen", schreef het doorgaans goed ingevoerde medium op X.