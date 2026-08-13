Feyenoord staat op het punt om zich te versterken met Javi López, zo melden onder meer Voetbal International en Fabrizio Romano. De 25-jarige linksback moet op huurbasis overkomen van Real Sociedad, waarbij ook een optie tot koop zou zijn inbegrepen.
Giovanni van Bronckhorst zit bij Feyenoord momenteel niet 'dik' in de linksbacks. Jordan Bos is immers met een blessure teruggekeerd van het WK en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Daarnaast is ook Gijs Smal nog niet fit, waardoor zomeraanwinst Mika Mármol, van nature een centrale verdediger, zondag bij de competitiestart tegen Sparta Rotterddam als linksback startte.
Inmiddels zijn Feyenoord en Sociedad akkoord over een huurdeal voor één seizoen, aldus VI. De Rotterdammers zouden daarbij ook een optie tot koop hebben bedongen,
Afgelopen seizoen werd López door Sociedad verhuurd aan Real Oviedo, waarmee hij derde werd op het tweede niveau. Deze zomer keerde de linksback terug bij zijn eigenlijke werkgever, maar door de grote concurrentie bij Sociedad zou hij mogen uitzien naar een andere werkgever, waar Feyenoord dus mogelijk van zou kunnen profiteren.
Zondagochtend meldde Feyenoord Transfermarkt al dat Feyenoord en Sociedad inmiddels dichtbij een akkoord zijn over López, die op huurbasis naar De Kuip zou moeten verkassen. "Beide clubs en het kamp van de speler zijn positief dat de deal er gaat komen", schreef het doorgaans goed ingevoerde medium op X.
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Fijn als deze transfer snel rond komt, je hebt echt iemand nodig op die positie. Nu heb je daar een CV spelen, die heb je toch liever op zijn eigen positie. Huur is dan een goede keuze, want dan zit je niet met een overbodige speler als de geblesseerde weer terug zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Fijn als deze transfer snel rond komt, je hebt echt iemand nodig op die positie. Nu heb je daar een CV spelen, die heb je toch liever op zijn eigen positie. Huur is dan een goede keuze, want dan zit je niet met een overbodige speler als de geblesseerde weer terug zijn.