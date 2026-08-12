Duitse media verbijsterd door Rafael van der Vaart

In Duitsland hebben verschillende media met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Rafael van der Vaart over . De Duitser kende een goed Eredivisiedebuut voor Ajax, maar kreeg vervolgens toch veel kritiek te verwerken van de Nederlandse oud-middenvelder.

Brandt werd eind juli gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax. De Duitser maakte zondag op bezoek bij PEC Zwolle zijn Eredivisiedebuut voor de Amsterdammers, toen hij een half uur voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam. In de blessuretijd maakte hij direct zijn eerste treffer in Nederlandse dienst.

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Later die avond gaf Van der Vaart aan het onzin te vinden dat Ajax ‘dankbaar moet zijn’ voor de komst van Brandt. “Hij mag dankbaar zijn dat hij voor Ajax speelt! Het is een heel goede speler, begrijp me niet verkeerd. Ik vind hem wel een beetje een mooiweervoetballer. Als het meezit lukt alles, en als het tegenzit dan gaan we er ons ook aan ergeren”, sprak de oud-international onder meer.

De kritiek van Van der Vaart aan het adres van Brandt zijn in de Duitse media breed uitgemeten. “Van der Vaart kritisch op Brandt”, kopt Bild. “Van der Vaart uitte wat harde woorden voor Brandt. Toch was de start van de Duitse ex-international meer dan degelijk geweest.” Ook Welt zag dat de oud-middenvelder kritisch was op Brandt na een goede wedstrijd. Sport1 gaat nog een stapje verder en spreekt van een ‘hevige lasterlijke aanval’ aan het adres van de 48-voudig international.