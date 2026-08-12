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Duitse media verbijsterd door Rafael van der Vaart

12 augustus 2026, 14:37
Rafael van der Vaart
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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In Duitsland hebben verschillende media met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Rafael van der Vaart over Julian Brandt. De Duitser kende een goed Eredivisiedebuut voor Ajax, maar kreeg vervolgens toch veel kritiek te verwerken van de Nederlandse oud-middenvelder.

Brandt werd eind juli gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax. De Duitser maakte zondag op bezoek bij PEC Zwolle zijn Eredivisiedebuut voor de Amsterdammers, toen hij een half uur voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam. In de blessuretijd maakte hij direct zijn eerste treffer in Nederlandse dienst.

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Later die avond gaf Van der Vaart aan het onzin te vinden dat Ajax ‘dankbaar moet zijn’ voor de komst van Brandt. “Hij mag dankbaar zijn dat hij voor Ajax speelt! Het is een heel goede speler, begrijp me niet verkeerd. Ik vind hem wel een beetje een mooiweervoetballer. Als het meezit lukt alles, en als het tegenzit dan gaan we er ons ook aan ergeren”, sprak de oud-international onder meer.

De kritiek van Van der Vaart aan het adres van Brandt zijn in de Duitse media breed uitgemeten. “Van der Vaart kritisch op Brandt”, kopt Bild. “Van der Vaart uitte wat harde woorden voor Brandt. Toch was de start van de Duitse ex-international meer dan degelijk geweest.” Ook Welt zag dat de oud-middenvelder kritisch was op Brandt na een goede wedstrijd. Sport1 gaat nog een stapje verder en spreekt van een ‘hevige lasterlijke aanval’ aan het adres van de 48-voudig international.

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CG
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CG
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Brandt is wel degelijk een hele goede speler. Dat v/d Vaart zijn niveau niet heeft blijft dat v/d Vaart achtervolgen en vreselijk vinden!!

Kevin Hommeles
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Gusa
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Van der Vaart zat ook wel een beetje uit zijn nek te zwetsen 😅

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.737 Reacties
1.115 Dagen lid
14.167 Likes
CG
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Brandt is wel degelijk een hele goede speler. Dat v/d Vaart zijn niveau niet heeft blijft dat v/d Vaart achtervolgen en vreselijk vinden!!

Kevin Hommeles
208 Reacties
953 Dagen lid
959 Likes
Kevin Hommeles
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RvdV is God!

Gusa
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1.287 Reacties
1.416 Dagen lid
6.781 Likes
Gusa
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Van der Vaart zat ook wel een beetje uit zijn nek te zwetsen 😅

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
1
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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Go Ahead
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3
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AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
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