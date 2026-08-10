Wim Kieft (63) wacht zware ingreep: 'Ik heb nachtmerries'

Wim Kieft (63) moet binnenkort opnieuw onder het mes. De oud-voetballer kreeg onlangs al een kunstknie, maar moet nu opnieuw worden geopereerd en mogelijk tijdelijk plaatsnemen in een revalidatiecentrum.

Dat vertelt de analist maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kieft ging onlangs met zijn vrouw op vakantie, maar daar ging het mis. Omdat hij vanwege zijn knieproblemen moeilijk kan lopen, stelde zijn vrouw voor om elektrische fietsen te huren. "Ze zei: 'Je kan toch niet lopen, dus laten we maar elektrische fietsen huren.' Ze had een mooi dorpje gevonden. Binnen een uur zouden we heen en terug zijn. Op zo'n elektrische fiets hoef je je niet echt in te spannen, alleen klopte er van dat uur niks. Het was alleen heen al een uur en twintig minuten. Over de snelweg ook nog bijna, dus er was niks romantisch aan. En dan ook nog terug."

Artikel gaat verder onder video

De accu van de elektrische fiets viel vervolgens uit, waardoor Kieft zijn lichaam vervolgens flink moest belasten. Dat pakte slecht uit: "Ik was er helemaal klaar mee. Dat doe ik nooit meer. Ik krijg nu een kunstheup, dan schijnt alles weer opgelost te zijn. Het gebeurt wanneer het ziekenhuis het beste uitkomt. Het duurt ook allemaal niet zo lang, het stelt allemaal niet zoveel voor."

Kieft heeft nachtmerries

Zijn grootste angst is echter dat hij opnieuw tijdelijk in een revalidatiecentrum moet verblijven. Dat gebeurde ook nadat hij een kunstknie kreeg en die periode staat Kieft nog altijd helder voor de geest. "Ik heb daar nog nachtmerries van", geeft hij toe. "Die geur, al die zieke en gebrekkige mensen, die nachten... En dat eten was ook niet lekker."

Maar vooral één herinnering aan die periode zit hem nog dwars. "De grootste nachtmerrie is nog altijd dat ik toen net iets begon te herstellen, Michiel (Van Egmond, de schrijver van zijn biografie, red.) aankwam met duizenden papieren die getekend moesten worden. Ik kon toen niet eens zitten. Maar commercie ging voor, zei hij."