Noa Lang is er klaar mee en laat van zich horen: 'Bullshit!'

is geïrriteerd geraakt door uitspraken van Ronald de Boer. De analist van Ziggo Sport sprak zich onlangs kritisch uit over een mogelijke terugkeer van Lang naar Ajax en dat schiet bij de aanvaller van Napoli duidelijk in het verkeerde keelgat.

De Boer sprak zich rondom de wedstrijd tussen Ajax en Shelbourne uit over een mogelijke terugkeer van Lang naar Amsterdam. De aanvaller wordt voorzichtig in verband gebracht met een transfer naar de Johan Cruijff ArenA, nu Mika Godts in de concrete belangstelling staat van het Franse Paris Saint-Germain.

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De Boer liet weten dat hij twijfelt of Ajax er verstandig aan doet om Lang terug te halen. "Ik ben gek van Lang als voetballer, maar als persoonlijkheid niet. Ik weet niet of Ajax daar goed aan doet. Als speler wel, maar als persoonlijkheid weet ik niet of je hem in de groep moet hebben. Als Lang zo goed was geweest, was hij wel gebleven bij Napoli en Galatasaray. Er is toch wat mis met die jongen. Qua persoonlijkheid? Dat weet ik niet. Als coach heb je vaak wel een beetje een hoofdpijndossier met hem. Dat hoor je van iedereen. Hij is vaak ook met andere dingen bezig, zoals muziek maken. Van z'n persoonlijkheid ben ik wat minder fan."

Lang heeft de uitspraken van De Boer meegekregen. Op Instagram reageerde de aanvaller onder een bericht van Ziggo Sport waarin de uitspraken van de analist werden gedeeld. "Bullshit praten op de naam voor wat eigen aandacht part 764886."

Daarmee laat Lang weinig aan duidelijkheid te wensen over: de aanvaller kan de kritiek van De Boer duidelijk niet waarderen.