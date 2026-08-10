Mike Verweij veegt geruchten rond Ajax van tafel: ‘Volkomen misplaatst’

Mike Verweij heeft hard uitgehaald naar de vergelijking die onlangs is getrokken tussen het huidige transferbeleid van Ajax-directeur Jordi Cruijff en dat van zijn voorganger Sven Mislintat. Volgens de journalist van De Telegraaf is het beeld dat de technisch directeur onverantwoord met geld zou strooien onterecht en misleidend.

De NOS publiceerde onlangs een kritisch artikel waarin anonieme bronnen binnen de Amsterdamse club parallellen trokken tussen de werkwijze van Cruijff en het desastreus verlopen bewind van Mislintat. De Duitser gaf in de zomer van 2023 ruim honderd miljoen euro uit aan een twaalftal nieuwe spelers, wat uiteindelijk leidde tot een sportieve en financiële crisis in de Johan Cruijff ArenA. Verweij, die wekelijks aanschuift in de podcast Kick-off, vindt dat die vergelijking absoluut geen stand houdt.

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"Over de kosten, ik heb het stuk van de NOS ook gelezen, maar het klopt gewoon niet", stelt de Ajax-watcher. Volgens de verslaggever wordt er onvoldoende gekeken naar de daadwerkelijke financiële balans van deze transferzomer. De clubwatcher benadrukt dat Cruijff tot dusver zes spelers aan de selectie heeft toegevoegd, waaronder transfervrije krachten als Julian Brandt en Daley Blind. "Cruijff heeft zes spelers aangetrokken, daarvan hoefde er voor vier geen transfersom betaald te worden", aldus de journalist. Bovendien stelt hij dat de clubkas momenteel in de plus staat, mede door lucratieve uitgaande transfers zoals die van jeugdexponent Sean Steur. "Voorlopig is er meer geld binnengekomen dan er uit is gegeven", verduidelijkt Verweij.

Juist vanwege die positieve balans noemt de journalist de vergelijking met de voormalige Duitse directeur "volkomen misplaatst". Verweij wijst er daarnaast op dat de huidige technische koers kritisch wordt bewaakt door mensen met ruime financiële expertise. Hij doelt daarmee onder meer op Dirk Anbeek, de president-commissaris van de raad van commissarissen, en financieel directeur Shashi Baboeram Panday. "Anbeek heeft een enorme financiële achtergrond", legt de clubwatcher uit, waarbij hij tevens opmerkt dat Panday jarenlang de financiën beheerde bij Endemol. Ook de achtergrond van de technisch directeur zelf speelt volgens Verweij een belangrijke rol in het bewaken van de uitgaven. Cruijff werkte voor zijn komst naar Amsterdam jarenlang bij FC Barcelona, een topclub die onder een vergrootglas lag bij de financiële autoriteiten. "Cruijff heeft zes jaar in Barcelona gezeten. Als er nou één club vanwege Financial Fair Play heel erg moest opletten, dan was dat Barcelona", benadrukt de verslaggever.

De journalist acht het dan ook uiterst onwaarschijnlijk dat de bestuurder bij Ajax grote risico's zou nemen zonder dat daar financiële dekking voor is. Daarmee neemt hij nadrukkelijk afstand van de geluiden over interne onrust en een vermeende solistische werkwijze. "Denk je dan echt dat hij lekker met geld kan gaan strooien en totaal ongedekte cheques uit kan gaan schrijven? Het is echt een onzinverhaal", besluit Verweij stellig.