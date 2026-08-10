Dit is de échte reden waarom Arne Slot geen bondscoach van Oranje wordt

Arne Slot had bondscoach van het Nederlands elftal kunnen worden, maar koos bewust voor een andere route. Volgens journalist Mikos Gouka heeft de trainer van Liverpool één duidelijke reden om niet in te stappen bij de KNVB.

Slot werd sinds het vertrek van Ronald Koeman bij Oranje volop gelinkt aan de vacature bij het Nederlands elftal. Recent werd echter een streep gezet door zijn komst. Slot gaf in gesprekken met verschillende media aan dat hij actief wilde blijven binnen het Europese clubvoetbal. Daardoor kon technisch directeur Nigel de Jong van de KNVB een streep zetten door de potentiële opvolger van Koeman.

Contractduur?

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In het programma Voetbalpraat van ESPN geeft journalist Mikos Gouka maandagavond meer uitleg over de beslissing van Slot. Volgens hem heeft de trainer van Liverpool simpelweg een duidelijke voorkeur voor het clubvoetbal. "Hij heeft een voorkeur voor het clubvoetbal. Dat kwam aan het licht omdat Al Ahli hem graag wilde hebben. Dat heeft hij afgezegd. Het ging hem niet om een contract voor twee of vier jaar in Zeist", maakt Gouka duidelijk over deze hardnekkige geruchten die verschenen in de media.

Volgens de journalist gaat het Slot vooral om de omgeving waarin hij wil werken. "Het komt gewoon omdat hij het gevoel heeft dat hij in Europa bij een club wil werken. Het ligt aan hem dat hij niet in Zeist werkt."

Gouka denkt dat er wel degelijk gesprekken zijn gevoerd tussen Slot en de KNVB. Volgens hem kan Slot tijdens die gesprekken tot de conclusie zijn gekomen dat hij op dit moment toch niet voor het bondscoachschap wil kiezen. "Als je het van tevoren weet, dan kan hij ook zeggen dat het niet het moment is."

Van Slot naar Reiziger

Sinds Slot het Nederlands elftal heeft afgezegd, wordt Michael Reiziger nadrukkelijk in verband gebracht met de KNVB. Nigel de Jong sprak al met de trainer van Jong Oranje. Reiziger zou momenteel de favoriet zijn om Koeman op te volgen.