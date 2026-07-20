‘Dat is het struikelblok in onderhandelingen tussen Slot en KNVB’

De KNVB en Arne Slot zijn het vooralsnog niet eens over de duur van het contract van de beoogde nieuwe bondscoach, stelt Valentijn Driessen in Kick-off. Waar de bond zijn nieuwe keuzeheer graag gelijk voor vier jaar wil vastleggen, zou Slot liever een contract voor twee jaar zien.

Na het vertrek van Ronald Koeman is de KNVB naarstig op zoek naar een nieuwe bondscoach. Van alle kandidaten wordt Slot momenteel het meest nadrukkelijk in verband gebracht met de baan bij Oranje. Een akkoord is er echter nog altijd niet. In Kick-off krijgt Driessen de vraag of hij nog nieuws heeft over de status van de gesprekken tussen Slot en de KNVB.

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“Ik hoorde dat Slot een contract voor twee jaar wil tekenen”, begint de verslaggever. De oud-trainer van Feyenoord en Liverpool zou daarmee dus mikken op een dienstverband tot en met het EK van 2028. “Maar de KNVB wil graag vier jaar, dus een EK en een WK.” Driessen geeft aan er geen begrip voor te hebben als de bond een deal daarop zou laten klappen. “Dat is toch heel makkelijk op te lossen?”, vraagt hij zich hardop af.

“Je gaat eerst twee jaar met Slot en daarna praten. Wordt dat het niet, haal je Peter Bosz”, aldus de journalist. Bosz heeft nog een contract tot medio 2028 bij PSV. “Het zal allemaal wel weer te simpel gedacht zijn, maar dat lijkt mij het ideale scenario. Wil Slot na die twee jaar nog twee jaar? Prima. Die evaluatiemomenten zijn er sowieso, voor iedere coach.”

Ook Jeroen Kapteijns zou het niet begrijpen als de KNVB hierover zou vallen. “Je moet het meteen doen als hij bereid is om in te stappen. En het scenario Peter Bosz; hij heeft er niet echt een geheim van gemaakt dat hij graag wil”, aldus de PSV-watcher. “Bosz start meteen de auto als hij dat telefoontje krijgt dat ze willen praten voor over twee jaar. Het zou een geweldige oplossing zijn als Arne Slot voor twee jaar wil tekenen.” Driessen haakt daar nog op in: “Als dit het struikelblok is vanuit de KNVB, krijg ik sterk het gevoel dat ze heel graag Michael Reiziger willen.”