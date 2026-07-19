‘Deze twee Ajax-spelers zijn ‘de grote winnaars’ van komst Míchel’

stevent af op een basisplaats bij Ajax, zo concludeert Pieter Zwart na Ajax – Olympiakos (1-0). De Braziliaan is volgens de hoofdredacteur van Voetbal International een van de twee 'grote winnaars' van de komst van nieuwe trainer Míchel.

Op basis van de wedstrijd tegen Olympiakos kwam Zwart met vier conclusies over het vernieuwde Ajax. Eén daarvan is goed nieuws voor verdediger Rosa. De rechtsback lijkt af te stevenen op een plek in de basis, ten koste van Anton Gaaei.

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“Lucas Rosa is een van de spelers die qua perspectief profiteert van de komst van Míchel. De Spaanse trainer bouwt graag op vanuit een zogenoemde 3+1-structuur: drie verdedigers met een controlerende middenvelder daar kort voor”, stelt de tacticus.

Die conclusie heeft mede te maken met de rol van Daley Blind en Caio Henrique. “Míchel gebruikte hem bij Girona frequent in die rol, startend als linksback of als linker centrale verdediger. Door de komst van Caio Henrique is het waarschijnlijk dat Blind bij Ajax in het centrum start”, klinkt het.

“De logische consequentie is dat de rechtsback teruggetrokken speelt in de opbouw. Dat is de derde centrale verdediger, naast Aaron Bouwman en Blind”, aldus Zwart. Het lijkt daarom aannemelijk dat Rosa, die een minder aanvallend profiel heeft dan Gaaei, zich mag opmaken voor een basisplaats.

'Basisplaats voor Maher Carrizo onder Míchel'

Ook voor Maher Carrizo gloort er hoop op een basisplaats. De Argentijn viel sterk in en zorgde voor veel dreiging. Volgens Zwart past Carrizo beter in het spelsysteem van Míchel dan Steven Berghuis, omdat Berghuis beter rendeert met een opkomende back, zoals Gaaei, die dus Rosa voor zich lijkt te moeten dulden.

“Nu staat Berghuis meer tegen de zijlijn geplakt, al heeft hij in de eindfase vrijheid om te zwerven. Toch oogt Carrizo, die door een blessure een deel van de voorbereiding heeft gemist, meer als het type speler dat Míchel zoekt op de rechterflank”, schrijft de hoofdredacteur van Voetbal International.