AZ heeft zich officieel versterkt met Maximilian Ibrahimović. De negentienjarige aanvaller maakt de definitieve overstap van AC Milan naar de Alkmaarse club. De zoon van Zlatan kwam het afgelopen halfjaar nog op huurbasis uit in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax. Omdat de Amsterdammers besloten de koopoptie in het huurcontract niet te lichten, kon AZ vandaag toeslaan.

De Zweedse linksbuiten speelde sinds januari van dit jaar voor de beloftenploeg van Ajax, maar kende daar een moeizame periode. Mede door blessureleed bleef kwam de tiener in de hoofdstad tot slechts vier optredens. Ondanks die minimale speeltijd ziet de clubleiding in Alkmaar hem als een waardevol talent voor de lange termijn. De transfer wordt in de media dan ook bestempeld als een verrassende slag van technisch directeur Niels van Duinen, vooral omdat de speler nog over een eenjarig contract beschikte in Milaan.

Artikel gaat verder onder video

Voordat de aanwinst zijn eerste minuten in het shirt van de Alkmaarders gaat maken, richt de focus zich eerst op zijn fysieke gesteldheid. Ibrahimović krijgt alle ruimte en tijd om volledig te herstellen van een lichte blessure. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de buitenspeler exact zijn rentree op het voetbalveld kan vieren. Zodra de revalidatie succesvol is afgerond, sluit hij in eerste instantie aan bij de selectie van Jong AZ. Daar krijgt de negentienjarige speler de gelegenheid om zich in alle rust verder te ontwikkelen, waarbij het vertrouwen heerst dat hij op termijn van grote waarde kan worden voor de club.