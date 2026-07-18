Ajax boekt zwaarbevochten oefenzege op Olympiakos dankzij late treffer van Edvardsen

Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen Olympiakos zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen. Op Sportpark De Toekomst, waar het duel achter gesloten deuren werd afgewerkt, maakte invaller Oliver Edvardsen tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van trainer Míchel was het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar had moeite om het overwicht ook in doelpunten uit te drukken.

Voorafgaand aan de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden scheidsrechter Rob Dieperink. Vervolgens begon Ajax fel aan het duel en zette het Olympiakos vanaf de eerste minuten onder druk. Dat leverde al snel balveroveringen op rond het strafschopgebied van de Grieken, al bleef een grote kans in de openingsfase nog uit.

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De eerste echte mogelijkheid kwam na twaalf minuten. Steven Berghuis haalde van afstand hard uit, maar doelman Popovic tikte de bal knap uit de kruising. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Oscar Gloukh ruim naast. Niet veel later kreeg ook de Israëliër een nieuwe kans na voorbereidend werk van Owen Wijndal, maar opnieuw ontbrak de precisie. Mika Godts zorgde vanaf de linkerflank voor het meeste gevaar, al zag ook hij zijn inzet worden gekeerd door Popovic.

Ondanks het veldoverwicht moest Ajax alert blijven op de omschakeling van Olympiakos. Yaremchuk kreeg na een fout in de opbouw al vroeg een kans, maar Maarten Paes bracht redding. Ook halverwege de eerste helft dook de Oekraïense spits op voor het doel van Ajax, al kon Paes ook toen eenvoudig ingrijpen. Vlak voor rust leek Ajax alsnog op voorsprong te komen toen Wijndal een scherpe voorzet afleverde na een fraaie combinatie met Gloukh en Godts, maar Kasper Dolberg tikte de bal van dichtbij naast.

Na rust bracht Míchel direct Don-Angelo Konadu binnen voor Dolberg en bleef Ajax de aanval zoeken. Konadu kreeg al snel een kopkans uit een voorzet van Berghuis, maar mikte naast. Aan de andere kant ontsnapte Ajax toen Rodinei van dichtbij voorlangs schoot.

Na ruim een uur voerde Míchel een groot aantal wissels door. Onder meer Maher Carrizo, Joeri Heerkens, Gaaei, Kaplan en Henrique kwamen binnen de lijnen. Vooral Carrizo drukte direct zijn stempel op de wedstrijd. Eerst zag hij een schot in de korte hoek worden gekeerd, waarna hij enkele minuten later met een fraaie krul de paal raakte.

Olympiakos kreeg in de slotfase nog de grootste kans van de wedstrijd. Yaremchuk verscheen oog in oog met de ingevallen Heerkens, maar de jonge doelman bleef knap overeind en voorkwam de openingstreffer.

Waar de Grieken hun grootste kans onbenut lieten, sloeg Ajax enkele minuten later alsnog toe. Invaller Edvardsen trok vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal beheerst binnen: 1-0. In de slotfase kwam de voorsprong niet meer in gevaar, waardoor Ajax de voorbereiding vervolgt met een nipte, maar verdiende overwinning op Olympiakos.