is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. Volgens de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri wil Borussia Dortmund de jongeling deze zomer namelijk naar Duitsland halen. De nummer twee van de Bundesliga zal zich echter eerst richten op andere transfers.

Ajax pikte Bounida in de zomer van 2022 op bij Anderlecht, waarna hij in zijn eerste jaren in Amsterdam minuten maakte in de jeugdelftallen. In februari 2025 mocht de aanvallende middenvelder annex buitenspeler zijn debuut maken onder Francesco Farioli in het met 4-0 gewonnen duel met Heracles Almelo, maar verder kwam hij dat seizoen niet in de plannen van de Italiaan voor.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen brak Bounida wel door bij Ajax. Hoewel hij geen vaste basisplaats had, maakte hij met name vlak na de winterstop een goede periode door. In de eerste zes wedstrijden van 2026 stond de jongeling vijf keer in de basis en was hij goed voor een goal en vier assists. In totaal speelde de enkelvoudig international van Marokko tot dusver 29 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.

De kans is aanwezig dat het daar ook bij gaat blijven voor Bounida. Volgens Tavolieri is er namelijk beweging rondom het talent. De jongeling zou namelijk als serieuze optie gelden voor Borussia Dortmund. Voordat de Duitsers hem proberen in te lijven, zal de club eerst andere transfers willen afronden en spelers willen verkopen. Ajax staat volgens de transferkenner open voor een deal, maar is niet van plan mee te werken aan een goedkoop vertrek.