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‘Rayane Bounida kan Ajax deze zomer verlaten voor Europese top’

17 juli 2026, 08:27
Rayane Bounida Mika Godts Excelsior Ajax
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Rayane Bounida is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. Volgens de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri wil Borussia Dortmund de jongeling deze zomer namelijk naar Duitsland halen. De nummer twee van de Bundesliga zal zich echter eerst richten op andere transfers.

Ajax pikte Bounida in de zomer van 2022 op bij Anderlecht, waarna hij in zijn eerste jaren in Amsterdam minuten maakte in de jeugdelftallen. In februari 2025 mocht de aanvallende middenvelder annex buitenspeler zijn debuut maken onder Francesco Farioli in het met 4-0 gewonnen duel met Heracles Almelo, maar verder kwam hij dat seizoen niet in de plannen van de Italiaan voor.

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Afgelopen seizoen brak Bounida wel door bij Ajax. Hoewel hij geen vaste basisplaats had, maakte hij met name vlak na de winterstop een goede periode door. In de eerste zes wedstrijden van 2026 stond de jongeling vijf keer in de basis en was hij goed voor een goal en vier assists. In totaal speelde de enkelvoudig international van Marokko tot dusver 29 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.

De kans is aanwezig dat het daar ook bij gaat blijven voor Bounida. Volgens Tavolieri is er namelijk beweging rondom het talent. De jongeling zou namelijk als serieuze optie gelden voor Borussia Dortmund. Voordat de Duitsers hem proberen in te lijven, zal de club eerst andere transfers willen afronden en spelers willen verkopen. Ajax staat volgens de transferkenner open voor een deal, maar is niet van plan mee te werken aan een goedkoop vertrek.

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dilima1966
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‘Rayane Bounida alleen bij een hoofdprijs laten gaan zelfde als mer godts ook alleen hoofdprijs

BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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Toch wel raar. Ook al waren ze vorig seizoen vijfde geëindigd. Dan toch weet Ajax spelers aan topclubs te verkopen.

Kramer
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Kramer
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De naam van de club. En over het algemeen slaagt het merendeel wel in het buitenland wat bij Ajax vandaan komt.

Kramer
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Als de prijs mooi is, strik erom.

Kicker
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Voor een mooie prijs verkopen, er zijn genoeg andere talenten die zich aandienen.

CG
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Ajax moet laten zien wie de baas is. Dat is alleen met de hoofdprijs eisen!! In de afgelopen jaren was weer gebleken dat Ajax hun spelers véél te goedkoop de laan uitsturen vooral bij transfers onder de 15 mln. euro in de afgelopen tien jaar!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.805 Reacties
1.131 Dagen lid
18.021 Likes
dilima1966
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‘Rayane Bounida alleen bij een hoofdprijs laten gaan zelfde als mer godts ook alleen hoofdprijs

BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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Toch wel raar. Ook al waren ze vorig seizoen vijfde geëindigd. Dan toch weet Ajax spelers aan topclubs te verkopen.

Kramer
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Kramer
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De naam van de club. En over het algemeen slaagt het merendeel wel in het buitenland wat bij Ajax vandaan komt.

Kramer
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3.061 Reacties
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20.199 Likes
Kramer
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Als de prijs mooi is, strik erom.

Kicker
536 Reacties
733 Dagen lid
1.338 Likes
Kicker
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Voor een mooie prijs verkopen, er zijn genoeg andere talenten die zich aandienen.

CG
3.637 Reacties
1.088 Dagen lid
14.062 Likes
CG
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Ajax moet laten zien wie de baas is. Dat is alleen met de hoofdprijs eisen!! In de afgelopen jaren was weer gebleken dat Ajax hun spelers véél te goedkoop de laan uitsturen vooral bij transfers onder de 15 mln. euro in de afgelopen tien jaar!!

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Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
1
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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