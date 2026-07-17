Rayane Bounida is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. Volgens de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri wil Borussia Dortmund de jongeling deze zomer namelijk naar Duitsland halen. De nummer twee van de Bundesliga zal zich echter eerst richten op andere transfers.
Ajax pikte Bounida in de zomer van 2022 op bij Anderlecht, waarna hij in zijn eerste jaren in Amsterdam minuten maakte in de jeugdelftallen. In februari 2025 mocht de aanvallende middenvelder annex buitenspeler zijn debuut maken onder Francesco Farioli in het met 4-0 gewonnen duel met Heracles Almelo, maar verder kwam hij dat seizoen niet in de plannen van de Italiaan voor.
Afgelopen seizoen brak Bounida wel door bij Ajax. Hoewel hij geen vaste basisplaats had, maakte hij met name vlak na de winterstop een goede periode door. In de eerste zes wedstrijden van 2026 stond de jongeling vijf keer in de basis en was hij goed voor een goal en vier assists. In totaal speelde de enkelvoudig international van Marokko tot dusver 29 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.
De kans is aanwezig dat het daar ook bij gaat blijven voor Bounida. Volgens Tavolieri is er namelijk beweging rondom het talent. De jongeling zou namelijk als serieuze optie gelden voor Borussia Dortmund. Voordat de Duitsers hem proberen in te lijven, zal de club eerst andere transfers willen afronden en spelers willen verkopen. Ajax staat volgens de transferkenner open voor een deal, maar is niet van plan mee te werken aan een goedkoop vertrek.
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De naam van de club. En over het algemeen slaagt het merendeel wel in het buitenland wat bij Ajax vandaan komt.
Als de prijs mooi is, strik erom.
Ajax moet laten zien wie de baas is. Dat is alleen met de hoofdprijs eisen!! In de afgelopen jaren was weer gebleken dat Ajax hun spelers véél te goedkoop de laan uitsturen vooral bij transfers onder de 15 mln. euro in de afgelopen tien jaar!!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De naam van de club. En over het algemeen slaagt het merendeel wel in het buitenland wat bij Ajax vandaan komt.
Als de prijs mooi is, strik erom.
Ajax moet laten zien wie de baas is. Dat is alleen met de hoofdprijs eisen!! In de afgelopen jaren was weer gebleken dat Ajax hun spelers véél te goedkoop de laan uitsturen vooral bij transfers onder de 15 mln. euro in de afgelopen tien jaar!!