De FIFA heeft Slavko Vincic aangesteld om de finale van het WK tussen Spanje en Argentinië te fluiten. De Zuid-Amerikanen hebben geen goede herinneringen aan de enige eerdere wedstrijd die ze speelden onder leiding van de Sloveen. Op het WK van 2022 werd namelijk met 2-1 verloren van Saudi-Arabië.

Spanje en Argentinië nemen het zondag in New York tegen elkaar op in de finale van het WK. De wedstrijd in het MetLife Stadium staat onder leiding van de Sloveen Vincic. Hij zal worden bijgestaan door landgenoten Tomaz Klancnik en Andraz Kovacic. Adam Makhadmeh uit Jordanië is de vierde official, terwijl zijn landgenoot Mohammad Al-Kalaf reserve-assistent is. Voor Vincic wordt de eindstrijd zijn vierde wedstrijd op het toernooi, nadat hij eerder Brazilië - Marokko (1-1), Jordanië - Algerije (1-2) en Mexico - Ecuador (2-0) floot.

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Een keer eerder was Vincic de leidsman bij een wedstrijd van Argentinië: op het WK van 2022 in Qatar. Hoewel de ploeg van Lionel Scaloni op dat toernooi de derde wereldtitel uit de geschiedenis veroverde, was de enige wedstrijd met Vincic als scheidsrechter er een om snel te vergeten. In de openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië ging Argentinië namelijk met 2-1 onderuit.

Spanje heeft al vaker te maken gehad met Vincic. Van de vijf wedstrijden waarin La Roja te maken kreeg met de Sloveen, werd er niet een verloren. Na remises in een vriendschappelijk duel met Colombia (2-2) in 2017 en in de groepsfase van het EK van 2021 tegen Zweden (0-0), floot de arbiter ook drie gewonnen wedstrijden van Spanje: in de halve finale van de gewonnen Nations League van 2023 tegen Italië (2-1), de met 1-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Italië op het EK van 2024 en de halve finale tegen Frankrijk (2-1) op hetzelfde toernooi.