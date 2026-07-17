Zorgwekkende beelden uit New York, twee dagen voor WK-finale

New York is zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) het toneel van de finale van het WK, waarin Spanje en Argentinië om de wereldtitel strijden. Enkele dagen voor de eindstrijd duiken er echter zorgwekkende beelden op uit de grootste stad van de Verenigde Staten. Door bosbranden in Canada is New York namelijk volledig bedekt met een laag rook.

Zondag staat de finale van het WK op het programma. Spanje plaatste zich dinsdagavond ten koste van Frankrijk voor de eindstrijd, terwijl Argentinië een dag later afrekende met Engeland in de halve finale. Enkele dagen voor de finale komen er echter zorgwekkende beelden uit New York naar buiten.

Artikel gaat verder onder video

Bosbranden in het zuiden van Canada zorgen voor een flinke hoeveelheid rook, wat het noorden van de Verenigde Staten intrekt. Onder meer New York heeft te maken met een flinke hoeveelheid rook, die flink blijft hangen. Daardoor ligt de hele stad momenteel onder een deken van smog. De lokale overheid heeft zijn inwoners geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven en zo min mogelijk in te spannen buiten de deur.

Ondanks de waarschuwingen wordt er wel ‘gewoon’ gevoetbald in New York. In de National Women’s Soccer League (NWSL) stond woensdag een wedstrijd tussen Gotham FC en Washington Spirit op het programma. Trinity Rodman van de bezoekers liet na afloop weten dat de omstandigheden loodzwaar waren en de wedstrijd volgens haar niet gespeeld had mogen worden.

De verwachting is dat de omstandigheden in New York in aanloop naar de WK-finale wel wat zullen verbeteren. Vrijdag zou een deel van de rook al moeten optrekken, terwijl de voorspelde regen van zaterdag verder zou moeten helpen met het verbeteren van de omstandigheden. Of de situatie daadwerkelijk gaat verbeteren voor de finale, zal echter nog moeten blijken.