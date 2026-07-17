FIFA neemt Amerikaanse traditie in acht met aandenken voor wereldkampioen

De FIFA heeft besloten om de winnaar van het WK van 2026 een extra aandenken cadeau te doen. Naast de wereldbeker en een gouden medaille zullen alle spelers ook een gepersonaliseerde ring ontvangen. Dit is een traditie in verschillende Amerikaanse sporten.

Zondag staat in New York de finale van het WK op het programma. In het MetLife Stadium zullen Spanje en Argentinië gaan uitvechten wie zich de komende vier jaar de beste ter wereld mag noemen. Na afloop krijgt de winnaar traditiegetrouw de wereldbeker uitgereikt, terwijl er voor elke selectiespeler ook een gouden medaille is. Voor het WK van 2026 heeft de FIFA besloten een extra aandenken uit te delen: een gepersonaliseerde ring.

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In Amerikaanse sporten is het traditie dat de winnaars van een competitie allemaal een gepersonaliseerde gouden ring ontvangen. De FIFA zal in totaal 2026 ringen laten maken, waarvan er dertig beschikbaar zijn voor het winnende team. De overige 1996 ringen zullen worden verkocht aan fans. Het is nog niet duidelijk hoe de aankoop van de ringen precies zal verlopen en welke prijs eraan verbonden is, maar gezien de forse ticketprijzen is het aannemelijk dat er een flink bedrag op tafel moet komen om een van de ringen te bemachtigen.

De gouden ring zal versierd zijn met edelstenen en heeft aan de ene zijkant een afbeelding van de wereldbeker staan. Aan de andere kant komt er een verwijzing naar het winnende land. Na de finale zal de FIFA twee tijdelijke ringen uitdelen: een voor de aanvoerder en een voor de bondscoach. Vervolgens zullen de dertig ringen worden gepersonaliseerd, waarna deze op een later moment worden uitgereikt aan de gehele selectie.