Feyenoord wint van stug Charleroi dankzij late comeback

Feyenoord heeft vrijdag op Varkenoord gewonnen van Sporting Charleroi. De Rotterdammers worstelden lange tijd met de verdedigende organisatie van de Belgen, maar een comeback in de slotfase zorgde ervoor dat Feyenoord ook de derde wedstrijd van de voorbereiding winnend afsloot: 3-1.

Feyenoord begon goed aan het duel met Sporting Charleroi. De Rotterdammers combineerden er in de openingsfase van de wedstrijd meermaals goed doorheen, maar misten scherpte voor de goal. Naarmate de wedstrijd vorderde, ging het spel meer over en weer zonder al te grote kansen. Op slag van rust kreeg Sporting Charleroi de beste mogelijkheid van de eerste helft.

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Een lage voorzet kon door de verdediging van Feyenoord niet worden verwerkt, waarna Antoine Bernier de bal richting de verre hoek kon schieten. Hij plaatste de bal echter net naast het doel van Liam Bossin, waardoor beide ploegen zonder doelpunten de kleedkamer opzochten.

Aan het begin van de tweede helft bracht Giovanni van Bronckhorst Casper Tengstedt en Jordan Lotomba in de ploeg voor Nacho Ferri en Givairo read, terwijl Shaqueel van Persie het veld na een half uur al gepland had verlaten voor Sem Steijn. Met de nieuwe namen probeerde Feyenoord weer wat meer initiatief te nemen, maar ook Charleroi kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit op de counter.

Na 57 minuten kreeg Charles Vanhoutte een goede kans op de openingsgoal. Na een kort genomen vrije trap legde Luciano Valente de bal op het hoofd van de nieuwe middenvelder, maar Martin Delavallée had een goede redding in huis. Een minuut later was het aan de andere kant wél raak. Na een uitbraak kreeg Kévin Van Den Kerkhof de gelegenheid om uit te halen en verdween de bal via de rug van Thijs Kraaijeveld achter Bossin: 0-1. Niet veel later gingen ook de overige zeven veldspelers van Feyenoord naar de kant, waardoor alleen Bossin nog overbleef van de basisploeg.

In de 65ste minuut was het Tengstedt die Delavallée van afstand wist te testen. De Deense spits kreeg een afgeslagen bal voor de voeten en vuurde deze uit de lucht op het doel af. De Belgische doelman wist de inzet echter te keren. Echt uitgespeelde kansen wisten de Rotterdammers niet te creëren tegen het goed georganiseerde Charleroi.

Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord dan toch op gelijke hoogte. Gjivai Zechiël kreeg alle tijd om op te stomen op het middenveld en vond Gaoussou Diarra aan de rechterkant van het strafschopgebied. De Malinees haalde verwoestend uit en schoot de bal uit een lastige hoek hard voorbij Delavallée: 1-1.

In het restant van de wedstrijd ging Feyenoord nog wel op zoek naar de winnende goal, die er vlak voor tijd ook kwam. Zechiël zette Tengstedt voor het doel en via een verdediger wist Delavallée het schot van de spits te keren. De rebound landde echter voor de voeten van Mats Deijl, die de 2-1 binnenschoot. Enkele minuten later was ook jeugdspeler Tijme Wessels trefzeker. Het schot van afstand van de jongeling werd aangeraakt, waarna de Belgische keeper kansloos was: 3-1.