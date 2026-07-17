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FIFA opent onderzoek naar Argentinië na halve finale WK

17 juli 2026, 10:48
Engeland - Argentinie
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De FIFA is een onderzoek begonnen naar de spandoeken die de Argentijnse spelers omhooghielden na de 2-1 overwinning op Engeland in de halve finale van het WK. Op de doeken werd verwezen naar de Falklandoorlog van 1982.

Argentinië bereikte woensdag de finale van het WK ten koste van Engeland door late treffers van Enzo Fernández en Lautaro Martínez. Na afloop van de wedstrijd verschenen Lisandro Martínez en Giovani Lo Celso met een spandoek op het veld waarop stond: ‘Las Malvinas son Argentinas’ (‘De Malvinas zijn Argentijns’). Deze tekst verwijst naar de Falklandeilanden, die in Argentinië bekendstaan als de Islas Malvinas. Engeland en Argentinië claimen de eilandengroep allebei en in 1982 woedde er een oorlog van 74 dagen. Daarbij kwamen meer dan negenhonderd mensen om het leven.

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Al direct werd duidelijk dat het spandoek voor problemen kan zorgen voor Argentinië. De FIFA verbiedt namelijk ‘spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en andere voorwerpen van politieke, beledigende en/of discriminerende aard’ in WK-stadions. Na het vertonen van het spandoek eiste de Britse overheid dat de FIFA het incident ‘grondig’ zou onderzoeken.

Inmiddels heeft de FIFA hier gehoor aan gegeven en is er een onderzoek gestart naar de actie van de Argentijnen. Of dit daadwerkelijk gevolgen gaat hebben voor het restant van het toernooi, valt te bezien. Argentinië speelt zondagavond de finale van het WK in New York tegen Spanje.

Spelers van Argentinie tonen een spandoek over de Falkland-eilanden
© Imago

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Engeland - Argentinië

1 - 2
Gespeeld op 15 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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