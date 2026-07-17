‘Feyenoord bereikt principeakkoord met Porto over Hwang: transfersom bekend’

Feyenoord en FC Porto hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van In-beom Hwang, zo meldt het Portugese A Bola. De Zuid-Koreaan vertrekt voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Zuid-Europa en zal een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar tekenen.

Hwang is na een seizoen vol blessureleed op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De 29-jarige middenvelder werd in verband gebracht met een stap naar de nieuwe club van Dennis te Kloese, Monterrey. Ook FC Porto wil de Zuid-Koreaan graag inlijven en begin deze week werd er al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen de speler en de club.

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Feyenoord was bereid om mee te werken aan een vertrek van Hwang, maar wilde wel een goed bedrag ontvangen voor de middenvelder. Volgens A Bola is er nu sprake van een akkoord tussen beide clubs. Feyenoord zal een bedrag van zo’n vijf miljoen euro ontvangen voor Hwang, die twee jaar geleden voor zo’n zeven miljoen euro overkwam van Rode Ster Belgrado.

Hwang was in zijn eerste seizoen in De Kuip erg belangrijk voor Feyenoord, maar moest door blessures ook met regelmaat wedstrijden missen. Afgelopen jaar worstelde de middenvelder nog meer met zijn fitheid. In totaal speelde Hwang in twee seizoenen 54 wedstrijden voor de Rotterdammers. Daarin was hij vier keer trefzeker en leverde hij acht assists.