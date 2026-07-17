is aangeboden bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Spaanse linksback werd in 2024/25 door Feyenoord gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Of PSV wil doorpakken voor Bueno, is niet duidelijk.

PSV lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van twee verdedigers. Nadat de Eindhovenaren de onderhandelingen met RC Lens over Armando Obispo hadden gestaakt, kwam de Franse club alsnog met de gevraagde 5,5 miljoen euro over de brug. Tegelijkertijd is Adamo Nagalo hard op weg naar de Turkse promovendus Corum FK, dat naar verwachting zo’n drie miljoen euro zal overmaken naar het Philips Stadion.

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Doordat Anass Salah-Eddine na een huurperiode terugkeerde naar AS Roma, zit PSV nu krap in de verdedigers. In de zoektocht naar een nieuwe linksback zouden verschillende opties in beeld zijn of aangeboden zijn. Een van de namen op de radar is Adam Aznou, die vorig jaar van Bayern München naar Everton verhuisde. In Engeland kwam de Marokkaan echter amper aan spelen toe.

Ook Bueno is volgens de regionale krant aangeboden bij de regerend landskampioen. “Of PSV daarop wil en kan doorpakken, is nog niet duidelijk”, zo klinkt het. De Spanjaard, die in 2024/25 dertig wedstrijden voor Feyenoord speelde, heeft nog een contract tot medio 2028 bij de Engelse degradant. Mocht PSV besluiten hem naar Eindhoven te willen halen, zal er dus een transfersom moeten worden betaald.