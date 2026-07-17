Live voetbal

PSV krijgt voormalig Feyenoord-back aangeboden

17 juli 2026, 11:59
PSV-directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Hugo Bueno is aangeboden bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Spaanse linksback werd in 2024/25 door Feyenoord gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Of PSV wil doorpakken voor Bueno, is niet duidelijk.

PSV lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van twee verdedigers. Nadat de Eindhovenaren de onderhandelingen met RC Lens over Armando Obispo hadden gestaakt, kwam de Franse club alsnog met de gevraagde 5,5 miljoen euro over de brug. Tegelijkertijd is Adamo Nagalo hard op weg naar de Turkse promovendus Corum FK, dat naar verwachting zo’n drie miljoen euro zal overmaken naar het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Doordat Anass Salah-Eddine na een huurperiode terugkeerde naar AS Roma, zit PSV nu krap in de verdedigers. In de zoektocht naar een nieuwe linksback zouden verschillende opties in beeld zijn of aangeboden zijn. Een van de namen op de radar is Adam Aznou, die vorig jaar van Bayern München naar Everton verhuisde. In Engeland kwam de Marokkaan echter amper aan spelen toe.

Ook Bueno is volgens de regionale krant aangeboden bij de regerend landskampioen. “Of PSV daarop wil en kan doorpakken, is nog niet duidelijk”, zo klinkt het. De Spanjaard, die in 2024/25 dertig wedstrijden voor Feyenoord speelde, heeft nog een contract tot medio 2028 bij de Engelse degradant. Mocht PSV besluiten hem naar Eindhoven te willen halen, zal er dus een transfersom moeten worden betaald.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord wijst bod van minstens 10 miljoen euro af en stelt spelmaker teleur

  • wo 15 juli, 16:56
  • 15 jul. 16:56
  • 6
FC Twente-speler Ramiz Zerrouki

Feyenoord verkoopt Zerrouki aan FC Twente, transfersom genoemd

  • wo 15 juli, 16:38
  • 15 jul. 16:38
  • 9
Lucca Marques São Paulo

Ajax en PSV in de markt voor Lucca Marques: ontsnappingsclausule van 80 miljoen

  • di 14 juli, 19:29
  • 14 jul. 19:29
  • 6
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Hugo Bueno

Hugo Bueno
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 23 jaar (18 sep. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
35
1
2024/2025
Wolves
-
-
2024/2025
Feyenoord
20
0
2023/2024
Wolves
22
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws