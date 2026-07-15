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'Hierdoor wordt het voor PSV lastig om Ricardo Pepi te verkopen'

15 juli 2026, 19:30
PSV-spits Ricardo Pepi
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Valentijn Driessen denkt dat PSV en Fulham niet helemaal eerlijk zijn geweest over de afgeketste transfer van Ricardo Pepi. In Vandaag Inside Oranje stelt de journalist van De Telegraaf dat de Amerikaan afgelopen winter niet door de medische keuring is gekomen, waardoor zijn overstap op het laatste moment toch niet doorging. Om die reden zou het ook deze zomer 'lastig' voor PSV worden om Pepi te verkopen.

De 23-jarige Pepi leek eind januari hard op weg te zijn naar Fulham. PSV had naar verluidt al een overeenkomst met de Londense Premier League-club bereikt over een transfersom van 37 miljoen euro, maar vlak voor het verstrijken van de deadline werd de deal tóch afgeblazen. Als reden werd genoemd dat PSV alleen medewerking zou willen verlenen indien het een vervanger zou kunnen aantrekken. Dat lukte niet, waardoor Pepi uiteindelijk 'gewoon' in Eindhoven bleef.

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Volgens Driessen was er echter iets heel anders aan de hand. "Hij is daar gekeurd... ja, natuurlijk, hij is afgekeurd. Alleen: dat vertellen ze natuurlijk niet", stelt de journalist. "Ze waren allemaal rond, hij mocht naar Engeland voor de keuring en daarna zou alles rond zijn. Nou komt hij terug, het wordt natuurlijk moeilijk om die jongen te verkopen. Dus ik denk dat hij nu bij PSV zal blijven." Dat zou voor Pepi heel vervelende gevolgen kunnen hebben: "Alassane Pléa is nu weer fit, die schijnt wel heel veel indruk te maken", weet Driessen. "Dus dan mag Pepi nog weer een jaar op de bank zitten."

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Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
16
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

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