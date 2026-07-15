N.E.C. staat op het punt zich te versterken met Mladen Jurkas (18), zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X. De doelman maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Bosnië-Herzegovina, hij moet voor een bedrag van een miljoen euro overkomen van FK Borac Banja Luka uit zijn vaderland.

Ondanks zijn jonge leeftijd was Jurkas afgelopen seizoen al eerste keus bij Borac, dat overtuigend de landstitel greep. Daarnaast heeft hij vier wedstrijden namens Bosnië-Herzegovina Onder-21 achter zijn naam, waaronder het EK-kwalificatieduel tegen Jong Oranje, in oktober 2025. Daarin hield Jurkas de nul, waardoor beide landen met een doelpuntloze remise van het veld stapten. Jurkas maakte deze zomer ook deel uit van de WK-selectie van Bosnië-Herzegovina, maar kwam op het eindtoernooi geen minuut in actie.

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Galetti schrijft op X dat N.E.C. en Borac 'in vergevorderde onderhandelingen' zijn over de transfer van Jurkas. "Een bod van een miljoen euro is bijna rond", aldus de journalist.

N.E.C. zwaaide na afgelopen seizoen twee keepers uit. Met Jasper Cillessen kon de club geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract, waardoor de routinier - afgelopen seizoen tweede keus achter Gonzalo Crettaz - op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Ook derde doelman Rijk Janse verliet de Nijmegenaren transfervrij. In tegenstelling tot Cillessen heeft de oudere broer van Ajax-verdediger Dies Janse al wel een nieuwe club gevonden: de keeper tekende recent een contract bij FC Groningen.