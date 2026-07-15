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'NEC nadert akkoord: WK-keeper voor een miljoen naar Nijmegen'

15 juli 2026, 20:02
Mladen Jurkas verlaat het veld na de WK-wedstrijd tussen de VS en Bosnië-Herzegovina
Foto: © Imago
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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N.E.C. staat op het punt zich te versterken met Mladen Jurkas (18), zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X. De doelman maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Bosnië-Herzegovina, hij moet voor een bedrag van een miljoen euro overkomen van FK Borac Banja Luka uit zijn vaderland.

Ondanks zijn jonge leeftijd was Jurkas afgelopen seizoen al eerste keus bij Borac, dat overtuigend de landstitel greep. Daarnaast heeft hij vier wedstrijden namens Bosnië-Herzegovina Onder-21 achter zijn naam, waaronder het EK-kwalificatieduel tegen Jong Oranje, in oktober 2025. Daarin hield Jurkas de nul, waardoor beide landen met een doelpuntloze remise van het veld stapten. Jurkas maakte deze zomer ook deel uit van de WK-selectie van Bosnië-Herzegovina, maar kwam op het eindtoernooi geen minuut in actie.

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Galetti schrijft op X dat N.E.C. en Borac 'in vergevorderde onderhandelingen' zijn over de transfer van Jurkas. "Een bod van een miljoen euro is bijna rond", aldus de journalist.

N.E.C. zwaaide na afgelopen seizoen twee keepers uit. Met Jasper Cillessen kon de club geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract, waardoor de routinier - afgelopen seizoen tweede keus achter Gonzalo Crettaz - op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Ook derde doelman Rijk Janse verliet de Nijmegenaren transfervrij. In tegenstelling tot Cillessen heeft de oudere broer van Ajax-verdediger Dies Janse al wel een nieuwe club gevonden: de keeper tekende recent een contract bij FC Groningen.

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vleermuis
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goeie move nec maar toch ook koeman jr proberen joh

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.315 Reacties
1.388 Dagen lid
5.877 Likes
0laf
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Goed bezig in Nijmegen.

vleermuis
650 Reacties
1.388 Dagen lid
1.610 Likes
vleermuis
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goeie move nec maar toch ook koeman jr proberen joh

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M. Jurkas

M. Jurkas
FK Borac Banja Luka
Team: Borac BB
Leeftijd: 18 jaar (7 okt. 2007)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Borac BB
31
0
2024/2025
Borac BB
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0

Complete Stand

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