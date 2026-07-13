René van der Gijp denkt dat het beter is als Estavana Polman niet meer terugkeert als gast bij Vandaag Inside. De oud-handbalster maakte vorige week haar debuut aan tafel tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp, maar liet geen beste indruk achter. Volgens de oud-voetballer ligt de lat te hoog bij de talkshow van SBS6.

Al langer was bekend dat Polman één keer per maand zou aanschuiven bij VI. Donderdagavond deed ze dat voor het eerst, al kon ze niet bepaald terugkijken op een doorslaand succes. Onder meer tv-criticus Victor Vlam was ontzettend kritisch op het optreden van de vriendin van Rafael van der Vaart.

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De kritiek wordt maandagavond besproken tijdens de nieuwe uitzending. “De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet”, adviseert Van der Gijp, die weet dat VI-kijkers direct hoge verwachtingen hebben. “Mensen gaan nu wachten tot ze iets over Gaza vertelt, of iets over de Oekraïne-oorlog zegt, of maakt niet uit wat. Maar brand je vingers er niet aan.”

Ook Job Knoester denkt dat een ander soort programma beter bij Polman zou passen.

Derksen vindt dat de tafel Polman niet direct mag afschrijven. “Ze heeft de uitstraling van Hélène Hendriks. Het is een hartstikke leuke meid, maar als het niet over handbal gaat, of over haar man, de ex-voetballer (Rafael van der Vaart, red.), dan doet ze niet mee”, begint hij.

Wat De Snor betreft, mag Polman één keer in de aankomende vier maanden terugkeren bij Vandaag Inside. Dat was aanvankelijk ook het plan. “We moeten haar nu niet afbranden. Ze moet even de kans krijgen.”

Derksen gaf de oud-handbalster overigens feedback na de uitzending: “Het is nu niet meer interessant dat je kon handballen en een man had die bij Ajax speelde. Je moet nu over alles mee kunnen lullen. Ik zeg: een mening hebben.”

Van der Gijp blijft stug bij zijn standpunt: “Als zij slim is, doet ze het niet.”