Liverpool maakt weg vrij voor Slot als nieuwe bondscoach Oranje

Groot nieuws vanuit De Telegraaf, dat meldt dat Liverpool de weg vrijmaakt voor Arne Slot om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. The Reds willen het salaris van de op non-actief gezette trainer aanvullen als hij de opvolger van Ronald Koeman wordt bij Oranje. De Engelse topclub gunt Slot een stap naar de KNVB.

Volgens De Telegraaf maakt Liverpool zodoende de weg vrij voor Slot naar het Nederlands elftal. Mocht de voormalig trainer van Feyenoord en AZ tot een akkoord komen met de KNVB, dan verspeelt hij zijn miljoenenvergoeding van Liverpool niet.

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Formeel is Slot nog niet ontslagen bij The Reds, maar op non-actief gesteld. Zijn huidige salaris wordt daardoor doorbetaald tot het einde van zijn huidige contract. “Waar in het verleden nog een afkoopsom in één keer werd meegegeven, kiezen vooral in Engeland clubs ervoor om coaches bij een ontslag op non-actief te plaatsen en hun salaris maandelijks tot het einde van de contractperiode door te betalen”, leest het.

Liverpool zou het salaris van Slot in het eerste jaar bij de KNVB aanvullen tot het bedrag waarop hij recht zou hebben gehad na zijn ontslag. Daar zou de club zelf ook profijt van hebben: “Als Slot naar een grote concurrent in de top van de Premier League zou gaan, zou de houding van Liverpool anders zijn geweest. Maar Slot, die afgelopen seizoen vijfde werd, heeft zich volgens de bron bij de club ‘heel netjes’ opgesteld op het moment dat Liverpool een week na de laatste competitiewedstrijd alsnog besloot met hem te breken”, aldus bronnen tegenover De Telegraaf.