Eén hobbel staat transfer van Leonardo naar Ajax nog in de weg

(23) heeft zijn medische keuring bij Ajax (zoals verwacht) doorstaan, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De beoogde nieuwe spits van de Amsterdammers vloog zondagavond vanuit Brazilië naar Nederland voor de medische tests en heeft daarvoor groen licht gekregen. Er is nog één hobbel te nemen voor een transfer.

Dit weekend werd bekend dat Ajax dicht bij de verrassende komst van Leonardo is. De 23-jarige spits van Al-Hilal moet naar verluidt voor maximaal negentien miljoen euro naar de Johan Cruijff Arena komen. De Braziliaan overlegde goede cijfers bij zijn Saudische club: hij maakte 48 goals in 82 wedstrijden.

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Maandag is de medische keuring succesvol doorlopen, zo meldt De Telegraaf. “De enige te nemen hobbel is nu nog het papierwerk, waaraan door de juristen van Al-Hilal, Ajax en de speler zelf de laatste hand wordt gelegd”, aldus Mike Verweij.

Volgens de Ajax-volger ligt het in de lijn der verwachting dat ook hierbij geen problemen ontstaan. Zodoende wordt de komst van Leonardo waarschijnlijk dinsdag of woensdag officieel bekendgemaakt.

Leonardo wordt daarmee de volgende spraakmakende transfer van Ajax. Eerder haalde technisch directeur Jordi Cruijff al Caio Henrique (negen tot tien miljoen euro) naar Amsterdam.