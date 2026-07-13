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Danny Makkelie reageert vol verslagenheid op overlijden Rob Dieperink

13 juli 2026, 20:28
Danny Makkelie over Rob Dieperink
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Danny Makkelie heeft vol verslagenheid gereageerd op het overlijden van Rob Dieperink. De arbiter kan het hartverscheurende nieuws nauwelijks bevatten, zo laat hij weten via LinkedIn: “Niets anders lijkt nog belangrijk.”

Maandag kwam het tragische nieuws naar buiten dat Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden. De scheidsrechter werd gevonden in zijn woning in het Gelderse Borculo. De politie meldt dat de betrokkenheid van andere personen is uitgesloten.

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“Vanmorgen kreeg ik het hartverscheurende nieuws dat mijn vriend, collega en teamgenoot Rob Dieperink plotseling is overleden”, begint Makkelie. “Dan staat de wereld volledig stil. Niets anders lijkt nog belangrijk. Nog maar kort geleden spraken we elkaar tijdens het WK en nu is hij er niet meer. Het is onwerkelijk en nauwelijks te bevatten”, vervolgt hij zijn bericht.

Makkelie schrijft dat ‘verdriet, ongeloof en verslagenheid’ overheersen. “Op zulke momenten besef je hoe relatief voetbal en eigenlijk alles in het leven is. Veel van de dingen waar we ons dagelijks druk om maken, vallen ineens volledig in het niet.”

“Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij zijn familie, partner, vrienden en iedereen die hem liefhad. Ik wens hen ongelooflijk veel kracht toe in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. Rust zacht, Rob. Je zult enorm gemist worden”, aldus de Nederlandse topscheidsrechter.

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