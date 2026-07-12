'Marcos Leonardo wordt een na duurste Ajax-aankoop aller tijden'

Ajax zet vaart achter de komst van . Nadat zaterdagavond de eerste geruchten opdoken over de mogelijke transfer van de 23-jarige spits, maakt De Telegraaf nu melding van een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen. Ajax moet echter nog wel overeenstemming bereiken met zijn club Al-Hilal.

Journalist Mike Verweij stelt dat Ajax en Leonardo akkoord zijn over een verbintenis tot de zomer van 2030. Hij wil graag naar Europa komen en is bereid om daar een salarisoffer voor te brengen. Ajax kan hem niet zoveel betalen als Al-Hilal, maar daar heeft de 23-jarige aanvaller vrede mee.

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Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde op zich plezier aan hem.

Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel.

Het moet de komende dagen blijken of Ajax ook met Al-Hilal tot een akkoord komt, Zondagochtend meldde Voetbal International al dat zowel huur als koop tot de opties behoort.

'Transfersom 25 miljoen euro'

De Braziliaanse tak van ESPN meldt dat de gesprekken tussen Ajax en Al-Hilal ook voorspoedig verlopen. "Ajax troeft clubs als Fiorentina en FC Porto af en lijkt de voormalig speler van Santos voor omstreeks 25 miljoen euro binnen te halen." Hier wordt dus rekening gehouden met een koopovereenkomst en geen huurdeal. Daarmee zou hij na Steven Bergwijn de duurste clubaankoop ooit worden.