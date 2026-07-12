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Ajax opent gesprekken met Marcos Leonardo, twee jaar na transfer van 40 miljoen

12 juli 2026, 08:55   Bijgewerkt: 10:20
Marcos Leonardo
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ajax heeft zich bij Al-Hilal gemeld voor Marcos Leonardo, zo meldt de Italiaanse transferspecialist Gianluigi Longari zaterdagavond. Leonardo mag vertrekken bij club uit Saudi-Arabië. De interesse wordt bevestigd door Fabrizio Romano, die beweert dat de eerste gesprekken tussen Ajax en het management van Leonardo al hebben plaatsgevonden.

Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde op zich plezier aan hem.

Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel.

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Al-Hilal wil deze zomer afscheid nemen van Leonardo, meldt Longari. Ook Malcolm, in 2023 voor circa zestig miljoen euro overgenomen van Zenit Sint-Petersburg, is naar verluidt op de transferlijst geplaatst.

Ajax zou één van de clubs zijn met belangstelling voor Leonardo en voert naar verluidt gesprekken met zijn management. Het valt echter te bezien of de Braziliaan haalbaar is, gezien zijn forse salaris en contract dat nog doorloopt tot medio 2029.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.791 Reacties
1.126 Dagen lid
17.968 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De grabbelton voor ajax is weer open

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Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1
2023/2024
Benfica
14
7

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