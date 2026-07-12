Ajax heeft zich bij Al-Hilal gemeld voor , zo meldt de Italiaanse transferspecialist Gianluigi Longari zaterdagavond. Leonardo mag vertrekken bij club uit Saudi-Arabië. De interesse wordt bevestigd door Fabrizio Romano, die beweert dat de eerste gesprekken tussen Ajax en het management van Leonardo al hebben plaatsgevonden.

Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde op zich plezier aan hem.

Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel.

Artikel gaat verder onder video

Al-Hilal wil deze zomer afscheid nemen van Leonardo, meldt Longari. Ook Malcolm, in 2023 voor circa zestig miljoen euro overgenomen van Zenit Sint-Petersburg, is naar verluidt op de transferlijst geplaatst.

Ajax zou één van de clubs zijn met belangstelling voor Leonardo en voert naar verluidt gesprekken met zijn management. Het valt echter te bezien of de Braziliaan haalbaar is, gezien zijn forse salaris en contract dat nog doorloopt tot medio 2029.