Overleden Jayden Adams (25) kreeg kort voor dood enorm droevig nieuws

De voetbalwereld rouwt om de dood van . Zaterdag werd bekend dat de international van Zuid-Afrika op 25-jarige leeftijd is overleden. Nu blijkt dat Adams kortgeleden nog enorm droevig nieuws kreeg.

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond maakte zaterdag bekend dat Adams overleden is. Hij stond onder contract bij Mamelodi Sundowns en maakte deze zomer deel uit van de WK-selectie van Zuid-Afrika in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

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De middenvelder kwam in de groepsfase drie keer in actie en bereikte met zijn land verrassend de knock-outfase. Op 28 juni verloor Zuid-Afrika daarin van Canada. Adams kwam in dat duel niet in actie.

Op dit moment is er nog weinig bekend over de dood van Adams. Zo is onder meer de doodsoorzaak nog onduidelijk. Wel is inmiddels bekend dat Adams tijdens het WK verdrietig nieuws kreeg te horen.

Eén dag voor het tweede groepsduel van Zuid-Afrika met Tsjechië overleed namelijk de oma van de middenvelder, Marianna Adams, op 72-jarige leeftijd. Adams besloot toen echter bij de selectie van Zuid-Afrika te blijven en werd geprezen om zijn professionaliteit.

Adams leek wel last te hebben van de dood van zijn oma. Na de laatste groepswedstrijd van Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea vierde de voltallige selectie van Bafana Bafana de 1-0 overwinning en daarmee kwalificatie voor de knock-outfase uitbundig in de kleedkamer. Op beelden die toen op social media belandden, was echter te zien hoe Adams zich op zijn plek als enige afzonderde van de feestvreugde.