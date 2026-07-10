Geert Wilders reageert met twee woorden op uitschakeling Marokko op WK

Geert Wilders heeft zich direct na de uitschakeling van Marokko op het WK opnieuw gemeld op sociale media. Kort na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale plaatste de PVV-leider een korte boodschap op X en Instagram.

Wilders schreef in het Arabisch: “Gods wil." Daaronder was een afbeelding te zien van een vliegtuig, met daarbij de tekst: “Leve Frankrijk!” De reactie volgde vrijwel meteen nadat Frankrijk in Boston had afgerekend met de ploeg die eerder dit WK nog het Nederlands elftal had uitgeschakeld.

Wilders reageert na uitschakeling Marokko

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Marokko hield Frankrijk lange tijd in leven, vooral dankzij doelman Yassine Bounou. De keeper groeide in de eerste helft uit tot de grote sta-in-de-weg voor Les Bleus en stopte onder meer een strafschop van Kylian Mbappé. Ook Dayot Upamecano en Désiré Doué kregen kansen, maar Bounou hield de Atlasleeuwen tot de rust op 0-0.

Na de pauze kwam Frankrijk alsnog door de Marokkaanse muur heen. Mbappé vond na ruim een uur spelen met gevoel de verre hoek en brak daarmee de ban. Kort daarna maakte Ousmane Dembélé er vanaf de rand van het strafschopgebied 2-0 van. Bounou zat er nog aan, maar kon de tweede Franse treffer niet voorkomen.

Daarmee eindigde de WK-droom van Marokko, dat er niet in slaagde de prestatie van het vorige WK te evenaren. Frankrijk plaatste zich voor de halve finale, waarin de winnaar van Spanje tegen België wacht.

Eerdere posts zorgden al voor ophef

De boodschap van Wilders past in een reeks opvallende posts rond Marokko tijdens dit WK. Na de overwinning van Marokko op Nederland deelde hij nog een afbeelding waarop hij als scheidsrechter de hand schudde van Achraf Hakimi. Daarbij stond: “Gefeliciteerd, Marokko!”, een verrassend sportieve reactie na de uitschakeling van Oranje.

Die afbeelding was een knipoog naar een eerdere post, waarin Wilders zichzelf door AI als scheidsrechter liet afbeelden terwijl hij een Marokkaanse speler een rode kaart gaf. Zijn begeleidende tekst was toen kort: “Komt goed,”.

Ook na Marokko – Canada liet Wilders zich nadrukkelijk horen. De 0-3 overwinning van Marokko werd gevolgd door feestende supporters in meerdere Nederlandse steden, waarna de sfeer op sommige plekken omsloeg. In onder meer de Haagse Schilderswijk ontstond chaos en werden politieagenten bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk.

Wilders reageerde toen fel op X: “Politie na overwinning Marokko bekogeld met glaswerk, vuurwerk en cobra’s en uitgescholden in verschillende wijken en steden in Nederland. Stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn. En maak Nederland weer Nederland,”. Na de achtste finale tegen Oranje had hij eerder al geschreven: “Veeg die straten schoon en zet het reltuig met familie uit naar Marokko. Dit is ons land. Wegwezen."