Kijkers zeggen massaal hetzelfde over wat er gebeurd zou zijn bij Nederland - Frankrijk

Als Nederland niet was uitgeschakeld in de zestiende finale van het WK, zou de kwartfinale tegen Frankrijk het eindstation zijn geweest. Aan die indruk kunnen veel Nederlandse kijkers zich niet onttrekken, nadat Frankrijk donderdagavond te sterk was voor Oranje-beul Marokko.

Marokko had weinig in de melk te brokkelen tegen Frankrijk en verloor met 2-0, na doelpunten van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé, Hoewel veel Nederlanders de nederlaag tegen Marokko nog steeds onnodig vinden, erkennen ze ook dat Frankrijk waarschijnlijk een maatje groot zou zijn geweest.

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Dat was ook wat commentator Arman Avsaroglu concludeerde in de slotfase van de kwartfinale. “De vroege uitschakeling van Nederland was natuurlijk verschrikkelijk, maar gelukkig is dit ons bespaard gebleven. Marokko is negentig plus zes minuten volslagen kansloos geweest tegen dit Frankrijk”, zei de NOS-commentator.

Ook bij Willem Vissers leeft het besef dat Nederland een flinke underdog zou zijn geweest in een eventuele confrontatie met Frankrijk. "Geweldig Frankrijk. Je zou bijna zeggen: goed dat Oranje al was uitgeschakeld. Je kunt ook zeggen, opnieuw: vreemd dat Oranje zo bang was voor Marokko", schrijft de journalist op X

Frankrijk speelt in de halve finale van het WK tegen Spanje of België. Vrijdag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt; volgende week dinsdag wordt de halve finale gespeeld in het AT&T Stadium in Dallas.