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LIVE WK 2026 | Bounou behoedt Marokko voor razendsnelle achterstand tegen Frankrijk

9 juli 2026, 21:55   Bijgewerkt: 22:07
Frankrijk treft Marokko in de kwartfinale van het WK
Foto: © Imago/realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De kwartfinales van het WK barsten los met een absolute kraker tussen Frankrijk en Marokko. Voor dit affiche is Frankrijk, de (voorlopige) nummer één op de FIFA-ranking, uiteraard de absolute favoriet. De manschappen van Didier Deschamps waren met nipte cijfers (0-1, dankzij Kylian Mbappé) te sterk voor het gemeen spelende Paraguay, waardoor het zich plaatste voor de laatste acht. Marokko rekende, zonder zelf heel groots te spelen, af met Canada: 0-3. De beul van het Nederlands elftal werd op het WK 2022 uitgeschakeld door Frankrijk in de halve finale en is dus uit op revanche. Niets missen van Frankrijk – Marokko? Volg het duel hier in ons liveblog.

LIVE WK 2026: Frankrijk - Marokko

Sorteer op:

2m geleden

22:11

10' - Schot Doué (0-0)

Doué probeert het vanaf randje zestien, maar ziet zijn inzet geblokt worden door Diop.

3m geleden

22:10

9' - Frankrijk sterker (0-0)

De Fransen zijn de bovenliggende partij in de eerste tien minuten. Marokko is aanvallend nog niet bij machte iets klaar te spelen. 

7m geleden

22:06

4'- Bounou vroeg in actie (0-0)

Bounou behoedt Marokko voor een vroege achterstand. Eerst tikt hij een laag schot van Mbappé knap naast zijn doel, daarna komt Upamecano uit de hoekschop tot een kopbal die wederom een prooi is voor de Marokkaanse doelman.

10m geleden

22:02

2' - Mbappé heeft nu al record te pakken (0-0)

12m geleden

22:01

1' - De bal rolt!

Marokko heeft afgetrapt, we zijn begonnen!

17m geleden

21:56

Gedoe om de arbitrage

De FIFA heeft de Argentijn Facundo Tello aangewezen om Frankrijk - Marokko als scheidsrechter in goede banen te leiden. Ook zijn twee assistenten, de vierde official én de VAR hebben de Argentijnse nationaliteit. De aanstelling van het vijftal zorgt bij veel volgers voor de nodige beroering:

Voetbalfans woest op FIFA richting Frankrijk - Marokko: ‘Schaam je!’

Voetbalfans woest op FIFA richting Frankrijk - Marokko: ‘Schaam je!’

De FIFA heeft de woede van de nodige voetbalfans op de hals gehaald met de aanstelling van de arbitrage voor de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko op het WK. De bond heeft namelijk een arbitraal team bestaande uit enkel Argentijnen aangesteld.

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19m geleden

21:53

Spelers het veld op

Beide selecties komen het veld op en stellen zich, zoals inmiddels bekend, in zijn geheel op rond de middencirkel om naar de volksliederen te luisteren.

33m geleden

21:39

Opvallend moment op de persconferentie

Journalisten ruziën op persconferentie Marokko, Brahim Díaz verbijsterd

Journalisten ruziën op persconferentie Marokko, Brahim Díaz verbijsterd

Een bijzonder tafereel op de persconferentie van Marokko voor de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK. Twee journalisten kregen het in de zaal met elkaar aan de stok, tot verbijstering van Brahim Díaz en Mohamed Ouahbi.

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34m geleden

21:39

Kieft: 'Als Mbappé de koelbloedigheid van prime Ronaldo had...'

Wim Kieft is bij de NOS lovend over de enorme 'honger' waarmee Kylian Mbappé speelt bij de Fransen. En toch ontbreekt er nog iets aan bij de man die dit toernooi al op 7 doelpunten staat, zegt de man die zelf in 1982 de Gouden Schoen won als topscorer van Europa. "Hij komt zó vaak in scoringspositie", zegt Kieft. "Als hij de koelbloedigheid van Cristiano Ronaldo in zijn beste jaren had, dan stond hij al op 12 goals."

42m geleden

21:31

Slechts één kwartfinalist ooit jonger dan Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, de 18-jarige middenvelder van Marokko, is de op één na jongste kwartfinalist ooit op een WK, zo becijfert databureau Opta. Enkel Pelé was nóg jonger, toen hij in 1958 met Brazilië wereldkampioen werd in Zweden.

Overigens speelde Bouaddi tot voor kort zijn jeugdinterlands nog voor Frankrijk, maar vlak voor het WK maakte de speler van LOSC Lille de overstap naar De Atlasleeuwen. Of hij volgend seizoen nog altijd voor de Noord-Fransen speelt, is nog maar de vraag: onder meer beide Champions League-finalisten van afgelopen seizoen, PSG en Arsenal, zouden de middenvelder volgens het geruchtencircuit deze zomer graag aan hun selectie toevoegen. Zijn prijskaartje is wel fors: Lille zou voor Bouaddi niet minder dan 80 miljoen euro verlangen.
 

1u geleden

21:20

Amrabat verrast: 'Ik had hem wel verwacht'

De opstelling van Marokko verrast Nordin Amrabat, die bij de NOS is aangeschoven als analist. De voormalig Marokkaans international had Soufiane Rahimi, in de vorige ronde nog trefzeker tegen Canada, in de spits verwacht. De omzetting achterin, met Mazraoui centraal in plaats van Redouane Halhal en daardoor Salah-Eddine als linksback, juicht Amrabat toe. "Ouahbi kiest hiermee voor de Hollandse School."

1u geleden

21:13

Wat verwacht jij?

1u geleden

21:12

Boulahrouz ziet het somber in voor Marokko

Khalid Boulahrouz vreest dat Marokko vanavond zijn Waterloo gaat vinden in de Fransen. "Frankrijk gaat niet lukken, dat is echt next level", zegt De Kannibaal in de podcast The Skybox van FC Afkicken. Dat komt ook door de absentie van Saibari: "Een aderlating", aldus Boulahrouz.

1u geleden

21:07

3,5 jaar geleden...

Stond Marokko op het WK in Qatar als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van het WK. De Atlasleeuwen schakelden in het toernooi Portugal én Spanje uit, maar Frankrijk was in de halve eindstrijd een maatje te groot. Het werd 2-0 voor Les Bleus, door treffers van Theo Hernández en invaller Randal Kolo Muani. 

1u geleden

20:46

Marokko zonder Ismael Saibari

Bij Marokko ontbreekt Ismael Saibari in de basisself. De middenvelder viel in de wedstrijd tegen Canada geblesseerd uit en wordt in de punt van de aanval vervangen door Chemsdine Talbi. Verder valt de basisplaats van Anass Salah-Eddine op: hij is pas voor de tweede keer dit WK basisspeler.  

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss; Talbi.

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Frankrijk - Marokko

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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