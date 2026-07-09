LIVE WK 2026 | Bounou behoedt Marokko voor razendsnelle achterstand tegen Frankrijk

De kwartfinales van het WK barsten los met een absolute kraker tussen Frankrijk en Marokko. Voor dit affiche is Frankrijk, de (voorlopige) nummer één op de FIFA-ranking, uiteraard de absolute favoriet. De manschappen van Didier Deschamps waren met nipte cijfers (0-1, dankzij Kylian Mbappé) te sterk voor het gemeen spelende Paraguay, waardoor het zich plaatste voor de laatste acht. Marokko rekende, zonder zelf heel groots te spelen, af met Canada: 0-3. De beul van het Nederlands elftal werd op het WK 2022 uitgeschakeld door Frankrijk in de halve finale en is dus uit op revanche. Niets missen van Frankrijk – Marokko? Volg het duel hier in ons liveblog.