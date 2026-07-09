LIVE WK 2026 | Bounou behoedt Marokko voor razendsnelle achterstand tegen Frankrijk

Ayyoub Bouaddi, de 18-jarige middenvelder van Marokko, is de op één na jongste kwartfinalist ooit op een WK, zo becijfert databureau Opta. Enkel Pelé was nóg jonger, toen hij in 1958 met Brazilië wereldkampioen werd in Zweden.

Overigens speelde Bouaddi tot voor kort zijn jeugdinterlands nog voor Frankrijk, maar vlak voor het WK maakte de speler van LOSC Lille de overstap naar De Atlasleeuwen. Of hij volgend seizoen nog altijd voor de Noord-Fransen speelt, is nog maar de vraag: onder meer beide Champions League-finalisten van afgelopen seizoen, PSG en Arsenal, zouden de middenvelder volgens het geruchtencircuit deze zomer graag aan hun selectie toevoegen. Zijn prijskaartje is wel fors: Lille zou voor Bouaddi niet minder dan 80 miljoen euro verlangen.

