Kort na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko stuurde Ronald Koeman een berichtje naar zijn familie om te vertellen dat hij stopt als bondscoach. Hij schreef meer tijd te zullen hebben voor zijn vrouw Bartina, die leeft met chronische borstkanker.

In de zestiende finale was Marokko vorige week te sterk na strafschoppen. Voor Koeman, die een aflopend contract had, was al vrij snel duidelijk dat het zijn laatste wedstrijd als bondscoach was. Op de persconferentie gaf hij aan nog even te willen nadenken, maar een dag later werd het besluit officieel gecommuniceerd.

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“Volgens mij had hij in dezelfde nacht de keuze al gemaakt”, vertelt zijn zoon Ronald Koeman junior bij Het Oranje Café. “We hadden in een groepschat die nacht al een bericht gezien. Wat hij stuurde? Het was een wat langere tekst over hoe hij zich voelde en dat hij ermee zou stoppen. ‘Tijd voor mama’, schreef hij. Dat is mooi.”

Waar de teleurstelling in zat? “Dat je uitgeschakeld bent. Dit was voor hem natuurlijk, ik wil niet zeggen het laatste project, maar je leeft er maandenlang naartoe. Dan komt het WK, dan kom je door de groepsfase en dan lig je eruit. Dat is voor hem natuurlijk ook een domper.” Meteen volgde forse kritiek op de bondscoach. “Alsof hij expres wil verliezen.”

Bartina is in ieder geval opgelucht dat haar man er weer voor haar kan zijn. “Ja, tuurlijk. Mijn moeder zit daar alleen in een appartement in Barcelona. Die heeft haar man nodig.” Koeman junior verwacht niet dat zijn vader nog een andere klus oppakt. “Als ik het bericht zag dat hij naar de buitenwereld stuurde, denk ik dat dit zijn laatste functie was als trainer.”