Valentijn Driessen heeft gereageerd op het dankbericht van richting Ronald Koeman. De aanvoerder van het Nederlands elftal had woensdag mooie woorden over voor de vertrokken bondscoach van Oranje, maar richtte zich in zijn bericht ook tot de criticasters. De journalist van De Telegraaf wil daarop inhaken.

Na de terechte WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko besloot Koeman zijn aflopende contract niet te verlengen. Van Dijk bedankte de trainer voor alles. “Je vertrouwen en steun hebben een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en als mens, van mijn eerste minuten in de Premier League tot het moment dat ik de aanvoerdersband van Oranje droeg en recordcaptain werd”, schreef de verdediger op Instagram.

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Ook richtte Van Dijk zich op de flinke lading kritiek die Koeman te verwerken kreeg tijdens zijn periode als bondscoach. “Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld. Want achter alle discussies en oordelen staat een goed mens, die niets minder dan respect verdient.”

Driessen: ‘Als mens heb ik Koeman heel hoog zitten'

Tijdens Kick-off van De Telegraaf komt het statement ter sprake. Driessen erkent dat hij zijn mening over Koeman niet onder stoelen of banken heeft gestoken: “Maar: de mens Ronald Koeman heb ik nooit ter discussie gesteld. Dat vond ik eigenlijk een verkeerde zin in het hele dankwoord van Van Dijk. Wij beoordelen Koeman als trainer, en niet als mens. Als mens heb ik Koeman heel hoog zitten, altijd al. Ook nu hij is uitgeschakeld”, wil de chef voetbal inhaken op het dankwoord.

“Maar als bondscoach van het Nederlands elftal krijg je kritiek op het moment dat het niet loopt. Dat is inherent aan het bondscoachschap”, aldus Driessen.