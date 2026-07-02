Valentijn Driessen heeft gereageerd op het dankbericht van Virgil van Dijk richting Ronald Koeman. De aanvoerder van het Nederlands elftal had woensdag mooie woorden over voor de vertrokken bondscoach van Oranje, maar richtte zich in zijn bericht ook tot de criticasters. De journalist van De Telegraaf wil daarop inhaken.
Na de terechte WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Marokko besloot Koeman zijn aflopende contract niet te verlengen. Van Dijk bedankte de trainer voor alles. “Je vertrouwen en steun hebben een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en als mens, van mijn eerste minuten in de Premier League tot het moment dat ik de aanvoerdersband van Oranje droeg en recordcaptain werd”, schreef de verdediger op Instagram.
Ook richtte Van Dijk zich op de flinke lading kritiek die Koeman te verwerken kreeg tijdens zijn periode als bondscoach. “Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld. Want achter alle discussies en oordelen staat een goed mens, die niets minder dan respect verdient.”
Tijdens Kick-off van De Telegraaf komt het statement ter sprake. Driessen erkent dat hij zijn mening over Koeman niet onder stoelen of banken heeft gestoken: “Maar: de mens Ronald Koeman heb ik nooit ter discussie gesteld. Dat vond ik eigenlijk een verkeerde zin in het hele dankwoord van Van Dijk. Wij beoordelen Koeman als trainer, en niet als mens. Als mens heb ik Koeman heel hoog zitten, altijd al. Ook nu hij is uitgeschakeld”, wil de chef voetbal inhaken op het dankwoord.
“Maar als bondscoach van het Nederlands elftal krijg je kritiek op het moment dat het niet loopt. Dat is inherent aan het bondscoachschap”, aldus Driessen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Fijn dat Driessen dit even toelicht - laat me niet lachen - maar zoals we allemaal weten en hij ook dient te beseffen: het is de toon die de muziek maakt. Zijn toon is op het functioneren van Koeman - niet alleen als het om diens functioneren gaat - heel vaak snerend, niet getuigend van respect en er volstrekt van zijn eigen gelijk uitgaand. Maar wat weet hij nou helemaal van voetbal? Heeft hij wel eens eén hele dag met bv Oranje mee gelopen? Je moet je altijd - ook als journalist - realiseren dat je maar een deel ziet, hoort, weet en meemaakt van het hele plaatje en dan ook nog van buitenaf. Toontje lager kan geen kwaad en laten we eerlijk zijn Valentijn: je zit er minstens zo vaak totaal naast. Tijd voor de eindredactie om jouw laatdunkende toon en bluf wellicht ook maar eens tegen het licht te houden bij de Telegraaf. Jij zult vast de eer niet aan jezelf houden als je er zo vaak naast kleunt. Dat is zeker een kenmerkend verschil tussen Koeman en jou. Veel eer en weinig...
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Fijn dat Driessen dit even toelicht - laat me niet lachen - maar zoals we allemaal weten en hij ook dient te beseffen: het is de toon die de muziek maakt. Zijn toon is op het functioneren van Koeman - niet alleen als het om diens functioneren gaat - heel vaak snerend, niet getuigend van respect en er volstrekt van zijn eigen gelijk uitgaand. Maar wat weet hij nou helemaal van voetbal? Heeft hij wel eens eén hele dag met bv Oranje mee gelopen? Je moet je altijd - ook als journalist - realiseren dat je maar een deel ziet, hoort, weet en meemaakt van het hele plaatje en dan ook nog van buitenaf. Toontje lager kan geen kwaad en laten we eerlijk zijn Valentijn: je zit er minstens zo vaak totaal naast. Tijd voor de eindredactie om jouw laatdunkende toon en bluf wellicht ook maar eens tegen het licht te houden bij de Telegraaf. Jij zult vast de eer niet aan jezelf houden als je er zo vaak naast kleunt. Dat is zeker een kenmerkend verschil tussen Koeman en jou. Veel eer en weinig...