Feyenoord ontvangt openingsbod van Burnley op grootverdiener

Burnley heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor . De Championship-club heeft volgens FR12 woensdag een eerste bod uitgebracht op de 27-jarige centrale verdediger, die in Rotterdam weinig toekomst lijkt te hebben.

De belangstelling van Burnley voor Ahmedhodzic speelde al langer, maar wordt nu concreter. Hoe hoog het eerste bod is, is niet duidelijk. Feyenoord staat deze transferperiode wel open voor een vertrek van de Bosnisch international.

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Burnley is niet de enige Engelse club die Ahmedhodzic op de radar heeft. Southampton legde eerder al contact met Feyenoord over een mogelijke transfer. Ook een terugkeer naar Sheffield United behoort tot de mogelijkheden. Ahmedhodzic speelde tussen 2022 en 2025 voor die club en kwam tot 114 officiële wedstrijden voordat Feyenoord hem naar Rotterdam haalde.

Ahmedhodzic raakt op zijspoor bij Feyenoord

De situatie van Ahmedhodzic is in korte tijd behoorlijk veranderd. Vorig jaar betaalde Feyenoord ongeveer zeven miljoen euro voor de verdediger, die een contract tot medio 2029 tekende.

Na één seizoen lijkt een nieuwe transfer echter bespreekbaar. Ahmedhodzic heeft dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut gespeeld. Tegen Sparta Rotterdam bleef hij buiten de ploeg en voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd hij zelfs niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte na het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead duidelijk dat daar een sportieve keuze reden achter zat. Jeremiah St. Juste en Tsuyoshi Watanabe kregen centraal achterin de voorkeur. Feyenoord beschikt bovendien over Mika Mármol, terwijl Thomas Beelen op de weg terug is na zijn zware beenbreuk.

Feyenoord wil ruimte creëren

Een vertrek van Ahmedhodzic zou Feyenoord ook financieel lucht geven. De verdediger kwam vorig jaar binnen met het salaris van een beoogde basisspeler, maar zijn huidige positie binnen de selectie strookt daar niet meer mee. De Rotterdammers willen deze zomer meerdere relatief dure spelers van de loonlijst krijgen om technisch directeur Dévy Rigaux meer bewegingsruimte te geven op de transfermarkt.

Sheffield United-manager Chris Wilder bevestigde eerder al dat zijn voormalige verdediger wordt gevolgd. "Hij is een centrale verdediger, hij is blijkbaar beschikbaar en hij heeft natuurlijk een geschiedenis bij deze club", verklaarde Wilder.

Burnley heeft nu als eerste geïnteresseerde daadwerkelijk een bod bij Feyenoord neergelegd. Daarmee kan de toekomst van Ahmedhodzic, amper een jaar na zijn komst naar De Kuip, snel in een beslissende fase terechtkomen.